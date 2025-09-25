Fußball: SV Fellbach: Bei Standards hellwach sein

1 Bei ruhenden Bällen müssen die Fellbacher künftig aufmerksamer sein Foto: Pressefoto Baumann

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge haben die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach ein wenig den Anschluss nach ganz vorn verloren. Um in der Tabelle nicht noch weiter durchgereicht zu werden, sollte der Tabellensechste am Samstag, 15 Uhr, sein Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gewinnen, die mit zwei Punkten Rückstand auf dem achten Platz steht, allerdings auch schon ein Spiel mehr absolviert hat. Ob die Partie im Stadion oder auf dem Kunstrasenplatz stattfinden wird, entscheidet sich kurzfristig.