Nachdem die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach am ersten Spieltag mit einem 5:2-Sieg beim heimstarken Aufsteiger TSV Weilimdorf erfolgreich in die Saison gestartet waren und am vergangenen Wochenende spielfrei hatten, steht nun an diesem Freitagabend, 19 Uhr, das erste Heimspiel im Terminkalender. Zu Gast im Max-Graser-Stadion ist mit dem FC Rottenburg erneut ein Aufsteiger. „Wir sind in der Favoritenrolle und nehmen diese auch gerne an“, sagt Nicos Gountoulas, der die Fellbacher Kicker gemeinsam mit seinem Bruder Kiriakos anleitet. Mehr noch: Auch nach dem ersten Heimauftritt sollen am Ende drei Punkte auf der Habenseite stehen.

Der Gegner ist zuletzt zweimal aufgestiegen

Zwar sind die Gäste mit zwei Niederlagen in die Runde gestartet – 2:3 gegen die Young Boys Reutlingen und 1:4 gegen den TSV Weilidmorf –, zu unterschätzen ist das Team um den Trainer Marc Mutschler aber keinesfalls. Nach dem souveränen Aufstieg im Sommer 2024 von der Bezirksliga (Bezirk Alb) in die Landesliga (Staffel 3), gelang dort nach nur einer Spielzeit und mit am Ende neun Punkten Vorsprung auf die Verfolger im vergangenen Juni ähnlich souverän der Aufstieg in die Verbandsliga. In dieser ist nun der Klassenverbleib das oberste Ziel.

Statt Ligaspiel ein Testspiel

Statt den Konkurrenten am vergangenen Spieltag vor Ort zu analysieren, haben die Fellbacher Trainer den Landesligisten TuS Ergenzingen zu einem Testspiel geladen – um im Spielrhythmus zu bleiben und dem einen oder anderen Akteur etwas mehr Spielzeit zu geben. Nach 90 Minuten stand ein 3:0-Erfolg. Rafael Terpsiadis (2) und Alban Kastrati erzielten von der 60. bis zu 64. Minute die Treffer. Ganz ohne Gegnerwissen stehen die Gountoulas-Brüder an diesem Freitag freilich nicht an der Seitenlinie. Mittels Videoanalyse haben sie die Standards, die Spielformation und die offensiven Zielspieler des FC Rottenburg analysiert – und einen entsprechenden Matchplan erstellt. Dabei werde die Herangehensweise ähnlich wie im Spiel in Weilimdorf sein, in dem die SVF-Akteure vor allem mit Laufbereitschaft und Zweikampfstärke überzeugten. „Für das erste Spiel war das schon sehr bemerkenswert“, sagt Nicos Gountoulas. Eine gute Note gab es jetzt auch noch für den Torwart Alexander Lang, der auf dem kleinen Kunstrasenplatz zwei der fünf Tore eingeleitet hatte.

Viele Freiräume auf dem großen Rasenplatz

In Fellbach wird die Partie auf dem deutlich größeren Rasenplatz im Stadion angepfiffen. „Ich bin mir sicher, dass wir da unsere Freiräume bekommen werden“, sagt Nicos Gountoulas. Fehlen werden außer Henry Strahl (langzeitverletzt) auch Ibrahim Njie und Rrustem Shehaj (beide verletzt), Niklas Weiß (gesperrt), Maximilian Bresic (Urlaub), Tobias Brücher (krank) und Patrick Fossi (berufliche Weiterbildung).