1 Danijel Zugac erzielte den späten Ausgleichstreffer. Foto: Archiv Yavuz Dural

Der Filderstädter Landesligist sichert sich erst dank eines späten Jokertors ein 1:1 gegen den SV Neresheim. Zuvor staunt der Trainer Kämmerer über etwas, das er „in dieser Spielklasse noch nie gesehen“ hat.









Torchancen, um den Gegner mit einer deftigen Packung auf den Heimweg in Richtung Ostalb zu schicken, hatten die Landesliga-Fußballer des SV Bonlanden zur Genüge. Allein: am Samstag dauerte es bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit, ehe die Filderstädter den Ball wenigstens einmal im Kasten unterbrachten. Feiern lassen durfte sich der erst in der Schlussphase eingewechselte Danijel Zugac. Nach einem zunächst abgewehrten Eckstoß stand der Ex-Echterdinger goldrichtig und drosch den Ball zum 1:1-Endstand in die Maschen. Damit steht bereits fest, dass die Mannschaft des Trainers Klaus Kämmerer die Saison als Tabellendritter beenden wird.