Gemessen an den Namen des Kaders, zählen die Filderstädter in der Bezirksliga nicht von ungefähr zu den Favoriten. Doch vor dem Start gibt es mehrere Probleme.
Unter den Fans des SV Bonlanden mag bei den Testspielen der vergangenen Wochen der ein oder andere gestaunt haben. Und manch einer hat womöglich sicherheitshalber die Funktionstüchtigkeit seiner Brillengläser überprüft. War das da auf dem Rasen nicht. . .? Doch, er war es. Der Torhüter Luca Wiedmann – allerdings nicht auf seinem Stammplatz zwischen den Pfoten, sondern als Feldspieler. Anders hätten die Filderstädter keine Mannschaft mehr zusammenbekommen.