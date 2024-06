Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo: Großes Herz für die kleinen Fans

Cristiano Ronaldo (39), einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballspieler der Welt, ist nicht nur für seine sportlichen Leistungen (darunter mehrfacher Weltfußballer des Jahres und Europameister 2016) bekannt, sondern auch für seine freundlichen Gesten gegenüber den Fans. Insbesondere die Interaktionen des portugiesischen Star-Stürmers mit seinen jungen Anhängern berühren weltweit immer wieder die Herzen - und demonstrieren zugleich die menschliche Seite des hochdisziplinierten Superstars.

Ein Flitzer-Selfie geht um die Welt

Zuletzt war in der zweiten Hälfte des EM-Gruppenspiels Portugal gegen die Türkei am Samstagabend (22. Juni) in Dortmund ein Junge aufs Spielfeld gerannt, um ein Foto mit seinem Idol zu bekommen. Er bekam sein Selfie mit einem freundlich lächelnden Ronaldo - und das Bild ging um die Welt, wie unter anderem auf der reichweitenstarken Sport-Social-Media-Plattform "433" zu sehen war. Berichten zufolge soll der Junge für die Aktion inzwischen von der UEFA für alle weiteren Spiele der Euro 2024 gesperrt worden sein.

Einmal Ronaldo berühren

Unfassbar glücklich machte Ronaldo vor dem gerade genannten EM-Spiel auch ein kleines Mädchen. Sie war das Einlaufkind des neben ihm stehenden Mannschaftskollegen. Und als alle die Nationalhymne sagen, traute sie sich, ihn zu berühren. Währenddessen verzog Ronaldo zwar kaum die Miene, doch nach der Hymne nahm er das überglückliche Mädchen in den Arm. Diese Szenen haben es ebenfalls auf das Portal geschafft.

Einlaufmädchen im Rollstuhl

Größere Wellen schlug auch Ronaldos Interaktion mit einem weiteren Einlaufkind einige Tage zuvor. Bei einem Testspiel kurz vor EM-Beginn lief der Portugiese mit einem Mädchen im Rollstuhl auf den Platz. Wie rührend der Sportprofi sich dabei um die Kleine kümmert, ist unter anderem in einem Video bei "Sport TV Portugal" auf Instagram zu sehen. "Dieser Ronaldo-Moment ist schöner als jedes seiner Tore", kommentierte auch "Sport Bild".

Trikot für weinenden Fan

Im Laufe der langen Karriere von Cristiano Ronaldo gab es unzählige solcher rührender Superstar-Fan-Momente. Im Anschluss an ein Spiel 2021 zwischen Portugal und Irland durchbrach etwa ein Mädchen die Sicherheitsvorkehrungen und machte sich auf den Weg zum Spielfeld, um den damals 36-Jährigen weinend zu umarmen. Obwohl die Sicherheitskräfte zunächst versuchten, sie aufzuhalten, umarmte Ronaldo das Kind und gab ihm sein Trikot, wie unter anderem "Planet Football" meldete.

Operation für krebskranken Jungen bezahlt

Anfang desselben Jahres war eine Aktion abseits des Fußballplatzes bekannt geworden. Cristiano Ronaldo und seine Freundin, das argentinisch-spanische Model Georgina Rodríguez (30), halfen dabei, die Krebsbehandlung für den damals siebenjährigen Portugiesen Tomas zu bezahlen. Wie "Mail Online" weiter berichtete, bestätigte eine rührende Nachricht, die von Rodriguez' Schwester Ivana in den sozialen Medien geteilt worden war, die Beteiligung des Starpaares an den Kosten.

Krebskranker Junge darf aufs Juve-Trainingsgelände

Bereits im Frühjahr 2019 hatte Ronaldo einen an Krebs erkrankten jungen Fan glücklich gemacht, indem er den kleinen Joseph aus Bristol, England, und seine Familie nach Turin, Italien, einfliegen ließ. Vor Ort erhielt der Junge vom Superstar persönlich eine Führung über das Trainingsgelände des Fußball-Clubs, wie auf dem X-Account der Wohltätigkeitsorganisation "Rays of Sunshine" zu sehen ist.

Operation für schwerkrankes Baby bezahlt

2014 war Cristiano Ronaldo von den Initiatoren einer Hilfskampagne gefragt worden, ob er ein Trikot oder ein paar Fußballschuhe für eine Versteigerung spenden würde. Das Geld war für die Operation des schwerkranken damals zehn Monate alten Babys Erik gedacht, wie das US-Sportmagazin "Bleacher Repost" meldete. Das Schicksal des kleinen Spaniers berührte den Fußballstar so sehr, dass er die Kosten von etwa 70.000 Euro komplett übernahm.

Am heutigen Mittwoch (26. Juni) läuft Cristiano Ronaldo mit seinem Team wieder in einem EM-Fußballstadion auf. Ab 21 Uhr geht es im letzten Vorrundenspiel der Gruppe F in Gelsenkirchen gegen Georgien. Ronaldo ist selbst Vater von fünf Kindern im Alter von 14 bis zwei Jahren, die er gemeinsam mit seiner Partnerin großzieht.