Fußball: Südkorea dreht WM-Auftakt gegen Tschechien

Südkorea vergibt gegen Tschechien Chance um Chance, gerät in Rückstand - und feiert am Ende trotzdem einen gelungenen Start in die Fußball-WM. Für Tschechien läuft die WM-Rückkehr bitter.
Guadalajara - Südkorea hat zum WM-Start gegen Tschechien einen Rückstand gedreht und ist mit einem 2:1 (0:0) ins XXL-Turnier gestartet. In-beom Hwang (68. Minute) und Hyeon-gyu Oh (80.) trafen für das Team um den enttäuschenden Superstar Heung-Min Son. Kapitän Ladislav Krejci hatte die Tschechen 20 Jahre nach der bislang letzten WM-Teilnahme in Deutschland in Führung geköpft (59.).