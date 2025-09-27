Fußball-Streaming im Selbstversuch: Ein Mann, alle Bundesligaspiele, viele Snacks und keine sozialen Kontakte

Durch die Re-Live-Funktion bei Sky und DAZN ist es nun möglich, jedes Match eines Spieltags in voller Länge zu schauen. Kann ein Mensch das durchhalten? Ein Selbstversuch.

Triggerwarnung: Es muss gesagt werden, dass Fußball einsam macht. Es ist Samstag, 20. September. Der letzte schöne Tag des Sommers vielleicht. Berlin stellt noch mal die Stühle raus. Ich stelle die Einkaufsliste für den TV-Marathon zusammen: Wasser, Chips, Obst (nicht zu viel!), Cracker, Reiswaffeln, Kokosflocken (muss sein) und zwei Flaschen Guinness. Ach ja, eine neue kleine Kaffeemaschine von Bialetti in Lindgrün. Hinreißend.

Die Einkaufsrunde gibt Freunden bei zufälligen Begegnungen noch schnell die Gelegenheit, mich für verrückt zu erklären. Sie nehmen die Chance gerne wahr. Kollegen waren zuvor weniger direkt. Ich hörte Bemerkungen wie „typisch“ oder „war ja klar“, was wohl irgendwie auf das dasselbe hinausläuft.

Lesen Sie auch

12.55 Uhr: Wir gehen rein

Der Tag bietet fünf Erstliga-Spiele, was ja eindeutig ein bisschen mager ist. Ich beschließe, das Menü um zwei Zweitliga-Spiele anzureichern, damit es sich lohnt. Zu Hause ist alles startklar. Vorhänge zugezogen. Fernsehsessel bereit. TV und Laptop (beide werden gebraucht) sowieso. Es ist 12.55 Uhr. Wir gehen rein.

Hertha gegen Paderborn – zum Aufwärmen sozusagen. Die Berliner Fans singen vor dem Spiel „Nur nach Hause gehen wir nicht“. Ihre Hymne. Und jedes Mal frage ich mich, was es über den Verein sagt, wenn seine Fans sich bereits vor dem Anpfiff versichern müssen, nicht vorschnell das Weite suchen zu wollen. Nach 30 Minuten lendenlahmen Gekickes verstehe ich die Anhänger.

Zur Halbzeit liegt Hertha zurück, und die Reiswaffeltüte ist so leer wie der Zettel mit den Hertha-Chancen. Das Tempo kann ich nicht durchhalten. Paderborn verhöhnt die Hauptstädter mit einem Panenka-Elfmeter, und ich mache eine wichtige Entdeckung: Man kann auf Sky tatsächlich den Kommentator einfach ausschalten und nur die Stadion-Atmosphäre ins Wohnzimmer spülen lassen. Was im konkreten Fall allerdings nicht viel hilft, weil im Olympiastadion gerade eine Stimmung herrscht wie in einer Western-Stadt um zwölf Uhr mittags.

Bayern spielt, Bayern trifft, Bayern langweilt

Es kann nur besser werden, sag ich mir, schau schnell mal in der Premier League vorbei, wo Liverpool gegen Everton vorne liegt, aber Wirtz spielt nicht. Also zurück zur Bundesliga. Und hier ist der erste Pro-Tipp angesagt: Wer alle Spiele einzeln schauen will, braucht einen Plan für die richtige Reihenfolge.

Wichtig: Mit dem bedeutendsten Spiel um 15.30 Uhr beginnen. Warum? Weil um 18.30 Uhr die Abendpartie beginnt. Wenn man Pech hat, lässt sich aus Bemerkungen der Kommentatoren schließen, wie ein Nachmittagsspiel gelaufen ist. Dann macht das Schauen im Re-Live keinen Spaß mehr. Aber: Wenn über den Nachmittag gesprochen wird, dann wahrscheinlich nur über das wichtigste Spiel. Wenn man das schon gesehen hat, ist alles gut.

Also beginnt der Nachmittag mit Bayern in Hoffenheim. Ach du Schreck. Karl steht in der Startaufstellung. Es ist 15.28 Uhr. Die zwei Minuten bis zum Anstoß reichen, um ihn noch schnell in meine Kicker-Manager-elf einzubauen. 90 Minuten später weiß ich, dass ich mir das auch hätte sparen können. Bayern spielt, Bayern trifft, Bayern langweilt. Schön, dass es noch Dinge im Leben gibt, auf die Verlass ist. 4:1 am Ende.

Tom Cruise spielt Fußball

Bis zum Abendspiel ist es noch eine Stunde hin. Um Zeit zu sparen, schaue ich schon mal die erste Halbzeit von HSV gegen Heidenheim. Auch nicht gerade eine Paarung, für die der Fußball erfunden wurde. Aber Überraschung: Das Spiel hat Unterhaltungswert. Beachtlich, wie es Heidenheim gelingt, klarste XXXXL-Chancen gelassen zu versemmeln. Das hat Größe, muss ich zugeben. Der Kommentator schwingt sich – offenbar animiert von den Zielverfehlungen – zu ebenbürtigen Fehlschüssen auf: „Das Geläuf scheint nicht ganz standfest zu sein“, dichtet er für die Ewigkeit.

Der HSV, der rätselhafterweise gewinnen wird, hat in seiner Imitation einer Fußballmannschaft einen Spieler, der aussieht wie Tom Cruise. Er stellt sich heraus, dass er auch so Fußball spielt. Vuskovic heißt er und verballert in der 28. Minute so stilvoll aus drei Millimetern, dass selbst die Heidenheimer ihm neidvoll zunicken.

Unsere Empfehlung für Sie Im Fußball und auch sonst Die Schönheit der Niederlage Zum Start der Bundesligasaison eine Hommage an ewige Verlierer und legendäre Loser, nicht nur im Fußball.

Munterer ist dann das Abendspiel: Leipzig gegen Köln. Kann es einen vernunftbegabten und moralisch integren Menschen geben, der in diesem Fall nicht den Kölnern den Sieg wünscht? Die Leipziger Angriffe vertreiben in dieser Reihenfolge: mir die HSV-Langeweile, dann einen Taubenschwarm links auf Strafraumhöhe, schließlich alle rheinischen Hoffnungen. In der Halbzeit noch mal zurück zum HSV. Der trifft, warum auch immer.

Klose muss gewinnen, sonst fliegt er

Jetzt kommt der zweite Pro-Tipp: Laptop und Fernseher nutzen. Zweite Halbzeit Leipzig auf dem TV-Screen, den Rest aus Hamburg über Laptop. Spart Zeit. Dort endet das Spiel im munteren Chaos.

Das spiegelt sich auf meinem Beistelltisch. Die Chips sind alle, und ich weiß nicht, wer sie gegessen hat. Es ist halb neun, es ist zum Glück längst dunkel draußen, und ich gönne mir ein Guinness und Miro Klose. Zweite Liga. Nürnberg gegen Bochum. Der Letzte gegen den Vorletzten. Tiefer wird es heute nicht mehr, auch nicht spannender, auch nicht besser. Trainer Klose muss gewinnen, sonst fliegt er, heißt es. Endlich Fußball mit Leidenschaft und Herz.

Zwischendurch beginnt der Fernseher ein Gespräch mit mir und fragt nach, ob ich wirklich weiterschauen möchte. Dazu müsse ich jetzt „Okay“ drücken, sonst schalte sich das Auto-Stand-by in zwei Minuten ab, teilt er mit. Der spinnt wohl. „Okay“! Nürnberg geht in Führung. Jubel. Aber Abseits. Trauer. Nürnberg trifft wieder. Jubel. Klose flippt aus. Bochum gleicht per Elfmeter aus. Entsetzen. Nürnberg trifft in der Nachspielzeit. Klose fliegt. In den siebten Himmel. Der emotionale Höhepunkt des Abends.

Der Star ist der Kommentator

Es ist jetzt 22.30 Uhr, und so aufgewühlt, wie ich bin, meint es die Spieltagsplanung gut mit mir. Denn jetzt kommt Werder Bremen gegen Freiburg. Der Star ist der Kommentator. Eigentlich ist er kein Kommentator, sondern professioneller Blutdruck-Senker. Verschweigen wir seinen Namen.

Nur so viel: Sein eigentliches Metier scheint mir das Übertragen von Sportangel-Events zu sein. Auch für Bogenschieß-Wettbewerbe könnte er Talent haben, ganz sicher für 50-Kilometer-Skilanglauf. Aber nicht für Fußball. Selbst drei Freiburger Tore, einschließlich Elfmeter-Pfiff lassen diesen emotionalen Totalverweigerer eiskalt. „So richtig mitreißend ist das alles nicht“, sagt er irgendwann.

Die Tragödie vom Grünwalder Stadion

Zum Glück habe ich eine neue Espressomaschine. Es geht auf Mitternacht zu. Sogar das Obst ist nicht mehr da, wie ich sehe. Irgendwann merke ich, dass ein Freund mir eine Textmessage geschickt hat. Ob ich mit dem Schock klarkomme oder Beistand brauche, will er wissen. Vom Bremen-Spiel kann er nicht reden, denke ich noch.

Da wird es mir klar: Der ruhmreiche TSV 1860 München hat ja heute auch gespielt. In der Regionalliga. Mit böser Vorahnung öffne ich die Kicker-App und scrolle schnell nach unten, damit ich das Ergebnis von Augsburg gegen Mainz nicht sehe. Das steht ja noch auf meiner To-do-Liste. Dann sehe ich das Ergebnis des TSV 1860 München. Weiter möchte ich nicht darüber sprechen.

Bin ich eingeschlafen?

Augsburg gegen Mainz. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber muss ja. Die Badewanne als Zuflucht. Laptop auf den Stuhl daneben. Die Bade-Ente aus dem 1860-Fan-Shop leistet mir Gesellschaft. Auch sie ist sehr wortkarg. Tor für Mainz. Die Gedanken sind im Grünwalder Stadion zu München.

Tor für Mainz. Wie konnte dieses Desaster in München passieren? Tor für Mainz. Trotz Volland und Niederlechner. Tor für Mainz. Ich kann nicht mehr klar denken. Miro Klose flüstert mir zu, dass Volland uns in die Zweite Liga schießt. Bin ich eingeschlafen?

Es ist seit einer Stunde Sonntag. Augsburg hat vier Stück bekommen. 1860 hat es schlimmer getroffen. Das Wasser ist kalt. Der Rest Kaffee auch. Ich muss jetzt schlafen. Dann kommt ein neuer Tag. Es stehen auch noch drei Sonntagsspiele aus. Alle live. Nur drei! Ich muss lachen…