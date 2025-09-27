Fußball-Streaming im Selbstversuch: Ein Mann, alle Bundesligaspiele, viele Snacks und keine sozialen Kontakte

Durch die Re-Live-Funktion bei Sky und DAZN ist es nun möglich, jedes Match eines Spieltags in voller Länge zu schauen. Kann ein Mensch das durchhalten? Ein Selbstversuch.
Triggerwarnung: Es muss gesagt werden, dass Fußball einsam macht. Es ist Samstag, 20. September. Der letzte schöne Tag des Sommers vielleicht. Berlin stellt noch mal die Stühle raus. Ich stelle die Einkaufsliste für den TV-Marathon zusammen: Wasser, Chips, Obst (nicht zu viel!), Cracker, Reiswaffeln, Kokosflocken (muss sein) und zwei Flaschen Guinness. Ach ja, eine neue kleine Kaffeemaschine von Bialetti in Lindgrün. Hinreißend.