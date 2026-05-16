Fußball-Bundesliga: St. Pauli und Heidenheim steigen ab – VfB holt Platz vier

St. Pauli und Heidenheim müssen runter, der VfL Wolfsburg rettet sich in die Relegation. Dem VfB Stuttgart reicht ein Remis für die Champions-League-Qualifikation.
Berlin - Der FC St. Pauli und der 1. FC Heidenheim sind aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen, der VfL Wolfsburg hat sich am 34. Spieltag in die Relegation gerettet. Mit 3:1 (1:0) gewann der VfL am Hamburger Millerntor und verteidigte so Platz 16. Heidenheim unterlag Mainz 05 mit 0:2 (0:2) und muss nach drei Erstliga-Jahren als Schlusslicht den Gang ins Unterhaus antreten.