Fußball: Spvgg Rommelshausen, Kosova Kernen: Kosova Kernen legt Revision beim DFB ein

1 Die Fußballer von Kosova Kernen wollen sich mit dem Bezirks- und Verbandsurteil nicht abgeben. Foto: Maximilian Hamm

Die Kreisliga-B-Fußballer von Kosova Kernen zeigen sich ob der Wertung des Spiels gegen die Spvgg Rommelshausen im vergangenen Mai am Grünen Tisch, die ihnen den Meistertitel und den Aufstieg verwehrt hat, kämpferisch.











Nach der 2:3-Niederlage gegen Kosova Kernen im alles entscheidenden Meisterschaftsspiel Ende Mai um den Aufstieg in die Kreisliga A hatte die Spvgg Rommelshausen um den Abteilungsleiter Marcel Kotthoff Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt. Der Grund: die Kosovaren waren in der Schlussphase mit zwölf Männern auf dem Platz gestanden. Das Bezirkssportgericht hat das Ergebnis annulliert und die Begegnung für die Spvgg gewertet, die damit als neuer Meister der Staffel 1 in der Kreisliga B und als Aufsteiger feststand (wir haben berichtet). Jetzt hat Kosova Kernen Revision beim DFB eingelegt, nachdem die Berufung vom WFV abgewiesen worden war. Das teilte der Bezirksspielleiter Ralph Rolli jüngst in einer Pressemitteilung mit.