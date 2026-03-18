Der Abwehrspieler Erdinc Bozoglu überzeugt beim Fußball-Verbandsligisten TSV Weilimdorf auch durch wichtige Tore – wie zuletzt gegen die TSG Tübingen.
Es klingt einfach, wenn Erdinc Bozoglu beschreibt, wie er die Bälle in die gegnerischen Netze „schädelt“. „Scharfe Flanke Johnny, und dann brauchst du nur noch die Birne hinhalten“, sagt der Innenverteidiger des TSV Weilimdorf. So geschehen unter anderem am Samstag im wichtigen Auswärtsspiel der Nord-Stuttgarter, dem Abstiegskampfduell bei der TSG Tübingen. Einmal Freistoß Johnny, einmal Eckball Johnny, genauer gesagt Jonathan Zinram-Kisch, zweimal Kopfball Bozoglu, und aus dem 0:2-Rückstand wurde ein 2:2, bis zum Abpfiff gar ein 4:2-Sieg. Zu einem Treffer betätigte sich der Abwehrrecke auch noch als Zulieferer. Weil er zudem seinen eigentlichen Job, die gegnerischen Stürmer in Schach zu halten, bestens erfüllte, ist der 34-Jährige unser Spieler der Woche.