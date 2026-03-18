Der Abwehrspieler Erdinc Bozoglu überzeugt beim Fußball-Verbandsligisten TSV Weilimdorf auch durch wichtige Tore – wie zuletzt gegen die TSG Tübingen.

Es klingt einfach, wenn Erdinc Bozoglu beschreibt, wie er die Bälle in die gegnerischen Netze „schädelt“. „Scharfe Flanke Johnny, und dann brauchst du nur noch die Birne hinhalten“, sagt der Innenverteidiger des TSV Weilimdorf. So geschehen unter anderem am Samstag im wichtigen Auswärtsspiel der Nord-Stuttgarter, dem Abstiegskampfduell bei der TSG Tübingen. Einmal Freistoß Johnny, einmal Eckball Johnny, genauer gesagt Jonathan Zinram-Kisch, zweimal Kopfball Bozoglu, und aus dem 0:2-Rückstand wurde ein 2:2, bis zum Abpfiff gar ein 4:2-Sieg. Zu einem Treffer betätigte sich der Abwehrrecke auch noch als Zulieferer. Weil er zudem seinen eigentlichen Job, die gegnerischen Stürmer in Schach zu halten, bestens erfüllte, ist der 34-Jährige unser Spieler der Woche.

Bozoglu ist die Abwehrkonstante an der Giebelstraße, seit er während der Spielzeit 2020/21 vom Bezirksligisten Sportvg Feuerbach, seinem Heimatverein, rüber in den Nachbarort gewechselt ist. Aufgrund des corona-bedingten Abbruchs blieb er damals ohne Einsatz, fortan war er so gut wie gesetzt und hat pro Runde 26 bis 32 Spiele absolviert. Fehlzeiten hatte der Produktmanager meist nur aus beruflichen Gründen. Und auch auf seine Tore – meist wichtige – konnten und können sich die Weilimdorfer verlassen. Sieben waren es mindestens pro Spielzeit, acht sind die bisherige Bestmarke. Aktuell steht Bozoglus Zähler bei sechs. Wie könnte es auch anders sein: „Alle per Kopf und alle nach Standardsituationen“, merkt der 1,89 Meter große und 94 Kilogramm schwere Abwehrhüne lachend an.

Über die Jahre hinweg fühlt sich Bozoglu gut bedient von seinen Vorbereitern, doch die Standards von Zinram-Kisch würden bislang alles Dagewesene übertreffen. „Er schießt sie einfach mit viel Wucht und scharf, da muss ich nur noch irgendwie versuchen, mich durchzusetzen“, sagt Bozoglu Und dies, obwohl Standardtraining kaum ein Trainingsinhalt in Weilimdorf ist. Nur soviel: Es gebe eine Einteilung, wer wo steht und wer absichert. „Der Rest bleibt uns überlassen, und das zahlt sich ja auch aus.“

Jahrelang Landesliga, nach dem Vorsaison-Aufstieg nun also Verbandsliga. Und ist, auch nach der Serie von zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen, Weilimdorf nun in der Liga angekommen? „Die Gegenspieler sind natürlich besser und wir mussten schon Lehrgeld bezahlen. Mittlerweile sind wir aber voll konkurrenzfähig“, weiß Bozoglu, der sich selbst „nicht unbedingt“ als Sprinter bezeichnet. Fehlendes Tempo macht er mit Routine und Stellungsspiel wett, gibt aber auch zu: „Spiel’ ich gegen einen schnellen Außenspieler, dann merk ich die Jahre.“

Wobei er viel für seinen körperlichen Zustand macht, zuzüglich zum dreimaligen Vereinstraining drei- bis viermal pro Woche im Fitnesstraining anzutreffen ist. Auch, weil er zumindest noch eine Saison auf diesem Niveau spielen will. „Ich habe noch ein Jahr Vertrag, und den möchte ich möglichst verletzungsfrei erfüllen“, sagt der 34-Jährige. Am besten in der Verbandsliga, wobei er überzeugt ist: „Wir steigen nicht ab.“

Ein Dreier im Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen würde den Tabellenzehnten dem Ziel wieder ein Stück näher bringen und die 2:9-Hinrunden-Pleite ausmerzen. „Das Selbstvertrauen ist da. Ich denke, die Revanche gelingt.“

Bleibt noch die Frage nach Bozoglus persönlichem Saison-Toreziel? „Acht sollen es auf jeden Fall werden, dafür habe ich noch elf Spieltage Zeit.“

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