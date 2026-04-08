Der Akteur der FSV Waldebene Stuttgart-Ost hat zum zweiten Mal nacheinander einen Tore-Doppelpack geschnürt. Warum es zwischen ihm und seinem Trainer schon mal zu Diskussionen kommt.
Die Zielvorgabe waberte intern vor Saisonstart so im Raum herum, lautete grundsätzlich Aufstieg. Die wenigsten im Team des Kreisliga-A-Clubs FSV Waldebene Stuttgart-Ost nannten das Kind aber konkret beim Namen. Alexander Schulz schon. Der linke Außenverteidiger und Mitglied des Mannschaftsrats machte damals eine deutliche Ansage: „Ich bin hier, um aufzusteigen, ansonsten geh’ ich.“ Der 23-Jährige lässt den Worten bislang Taten folgen. Er ist einer der Leistungsträger im Ebene-Team. Mehr noch: Seit zwei Spieltagen besticht er auch als Tore-Doppelpacker. Neben seinen Treffern beim 7:0 des Spitzenreiters am Ostermontag gegen das Kellerkind TSV Heumaden war Schulz insgesamt ein Aktivposten und ist deshalb unser Spieler der Woche.