Fußball: Sperre für Prestianni nach Beleidigung gegen Vinícius Júnior

Nyon - Nach einer diskriminierenden Äußerung im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid Mitte Februar ist der argentinische Profi Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon für sechs Spiele gesperrt worden. Das entschied die Disziplinar- und Ethik-Kommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Demnach habe sich Prestianni, der in der Partie mit Reals Vinícius Júnior aneinandergeraten war, homophob geäußert.

Auswirkungen auf WM? Faktisch muss Prestianni erst mal nur zwei Spiele aussetzen, da er nach dem Vorfall im Hinspiel bereits im Playoff-Rückspiel gegen Real gesperrt gefehlt hatte. Drei weitere Partien wurden für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Die Sperre gilt laut UEFA auch für Partien mit der Nationalmannschaft und könnte demnach Auswirkungen auf die WM im Sommer haben, sollte Prestianni nominiert werden. Der Kontinentalverband hat beim Weltverband FIFA beantragt, dass die Sperre auch weltweit gilt.

Nach dem Playoff-Hinspiel im Februar stand der 20 Jahre alte Prestianni zunächst im Verdacht, sich rassistisch geäußert zu haben. Laut Vinícius Júnior und dessen Teamkollege Kylian Mbappé soll Prestianni den Real-Spieler nach dessen Tor zum 1:0 rassistisch beleidigt haben. Der Argentinier bestritt die Vorwürfe, in der Szene hatte er sich das Trikot vor den Mund gezogen.