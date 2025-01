Fußball: Sitzung des Bezirks Stuttgart/Böblingen: Wichtige Antworten auf Relegations- und Abstiegsfragen

1 Bezirksspielleiter Ulrich Probst teilte den Vereinen wichtige Infos mit. Foto: Günter Bergmann

Der Sturm hat sich schon lange gelegt, die heftige Gegenwehr ist Geschichte. Vielmehr scheint sich bereits nach knapp sechs Monaten ein recht harmonisches Miteinander ergeben zu haben. Beim Halbzeit-Staffeltag des erst im Sommer neu formierten Fußball-Bezirks Stuttgart/Böblingen in der Turn- und Festhalle in Musberg hatte es zumindest den Anschein, gab es nur kleinere Unstimmigkeiten. Allen voran bei diversen Spielansetzungen über Ostern und Pfingsten und was den Vorspielbetrieb anbelangt.