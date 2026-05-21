Fußball-Saisonendspurt: Warum in den Stuttgarter Kreisliga-A-Staffeln zusätzliche Absteiger drohen

Drei Spieltage vor Schluss deutet sich eine kuriose Situation an. Kommt es zum Dominoeffekt von der Oberliga bis nach ganz unten? Welche Rolle dabei zwei badische Vereine spielen.

Kleine Preisfrage: Was haben der VfR Mannheim und der Türkische SV Singen mit dem Stuttgarter Amateurfußball zu tun? Bis vor kurzem hätten wohl selbst Geografiemuffel mit großer Mehrheit der Antwort zugestimmt: ähnlich viel wie eine Kuh mit Eistanzen, nämlich gar nichts. Doch so kann man sich täuschen. Denn, so abwegig es auch klingt: Mittlerweile spricht einiges dafür, dass eben diese beiden Vereine im hiesigen Abstiegskampf zum Zünglein an der Waage werden. Zwei Badener als Schicksalsfaktoren in Württemberg – und das bis hinunter in die Kreisliga A. Dort, in den drei Staffeln des Bezirks Stuttgart/Böblingen, drohen drei Spieltage vor Punktrundenschluss zusätzliche Absteiger.

Wer das verstehen will, muss um die Eigenheiten des Ligenkonstrukts wissen. Grundsätzlich ist es so, dass es unterhalb der drei deutschen Profiligen in keiner Spielklasse eine von vornherein endgültige Absteigerzahl gibt. Abhängig ist diese stets davon, was in der jeweils nächsthöheren Liga passiert. Sprich: welche und wie viele Teams von dort absteigen – und mit welcher regionalen Zuordnung. Dementsprechend kann sich die Absteiger-Normalzahl verringern oder erhöhen, um letztlich die vorgesehene nummerische Staffelstärke beizubehalten. Diese Saison zeichnet sich nun ein Extremfall ab. Wäre jetzt Schluss, ergäbe sich ein Dominoeffekt von der Oberliga bis in die Tiefen der erwähnten Stuttgarter Kreisliga A. Ligenübergreifende Sorgen machen muss dabei das Schwächeln der württembergischen Vertreter im Landesoberhaus.

Aktuell belegen dort Türkspor Neckarsulm, der FSV Hollenbach und der FSV 08 Bietigheim-Bissingen Abstiegsplätze. Mehr noch: Als Wackelkandidaten kommen in der TSG Backnang, dem 1. FC Normannia Gmünd und dem 1. Göppinger SV weitere Württemberger hinzu. Geht es am Ende gar für vier Teams aus deren Kreis in den Fahrstuhl, wäre das durchaus realistische Schreckensszenario perfekt, mitsamt seiner Auswirkungen nach unten.

Folge für die Verbandsliga: dort in diesem Fall die Rekordzahl von sieben (!) Absteigern. Darunter befänden sich Stand jetzt der TSV Weilimdorf, Calcio Leinfelden-Echterdingen und der FC Esslingen, die die Stufen zur Landesliga-Staffel 2 hinunterfallen würden. Umso wichtiger an diesem Sonntag (Goldäcker, 15 Uhr) das direkte Duell zwischen den Italo-Schwaben und ihrem Kontrahenten aus Esslingen.

Folge für die Landesliga-Staffel 2: dort in diesem Fall vier statt nur drei Absteigern, unter denen Stand jetzt im TV Echterdingen, TSV Plattenhardt und MTV Stuttgart drei Vertreter des Bezirks Stuttgart/Böblingen wären. Entsprechenden Endspiel-Charakter hat für die Echterdinger ihre Auswärtsbegegnung an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellennachbarn SC Geislingen.

Folge für die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: dort in diesem Fall fünf statt der ursprünglich einmal vermuteten drei Absteiger. Stand jetzt: TV Echterdingen II, SV Nufringen, TSV Dagersheim, Croatia Stuttgart und VfL Oberjettingen.

Folge für die Kreisliga A schließlich: dort in diesem Fall in beiden Stuttgarter Staffeln jeweils vier statt der bislang angenommenen drei Absteiger. Heißt: Bei manch einem, der sich bereits auf der sicheren Seite wähnte, muss wieder das Zittern beginnen. Die Tabellenzwölften wären nicht gerettet, sondern müssten in die Relegation.

Am Ende also eine Saison der ungewöhnlich vielen Verlierer? Ein Spieljahr, das den meisten allein deshalb im Gedächtnis bleiben wird? Noch nicht ganz. Denn noch liegt die Betonung wie gesagt auf „Stand jetzt“, viel Konjunktiv. Möglich sind an den verbleibenden Spieltagen natürlich Verschiebungen, nicht nur durch jeweils eigene Endspurt-Siege. Darüber hinaus ist da ja auch noch dieses eine andere Thema: Was es bei dem Ganzen nun eigentlich mit den beiden Badenern, dem VfR Mannheim und dem Türkischen SV Singen, auf sich hat? Die Antwort: einiges. Denn eben diese beiden werden maßgeblich mit entscheiden, inwieweit alles Aufgelistete tatsächlich so weit eintreten wird.

Die Mannheimer nehmen als frisch gebackener württembergischer Oberliga-Vizemeister vom 4. bis 10. Juni an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga teil. Im Erfolgsfall wird durch sie ein Startplatz in der Oberliga frei und steigt von dort eine Mannschaft weniger ab. Und die Singener? Die sind der einzige badische Vertreter, der in derselben Spielklasse noch anstelle eines württembergischen Starters in die Abstiegsränge rutschen kann. Auch dadurch würde sich die Situation in allen darunter liegenden Ligen mit Stuttgart/Filder-Beteiligung entschärfen.

Um den Einfluss und die kuriose Situation zu verdeutlichen: Nach den aktuellen Tabellenständen würde es für gleich fünf Stuttgart/Filder-Clubs vom Mannheimer Abschneiden abhängen, ob der eigene Weg in die Klassenverbleib-Chance Relegation oder den Direktabstieg führt. Namentlich: TSV Weilimdorf, TV Echterdingen, TV Echterdingen II, TSV Mühlhausen und MK Makedonija Stuttgart.

Insofern gilt also für den Rest dieser Saison: nicht ganz so gute Wünsche nach Singen. Daumendrücken derweil für den VfR Mannheim. Wer hätte gedacht, dass der Club aus der Quadratestadt einmal so viele Fans aus dem Stuttgarter Amateurfußball haben wird?