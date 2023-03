1 2:2 gegen den Ersten: der SVK mit Dany Abdul Karim (ganz links), Pirmin Löffler (Zweiter von links) und Stefano Nicolazzo (rechts). Foto:

So richtig konnte sich Markus Koch nicht über den Punktgewinn gegen den Bezirksliga-Tabellenführer TSV Münchingen freuen. „Am Montag vielleicht, jetzt jedenfalls noch nicht“, gab der Trainer des SV Kornwestheim nach dem 2:2 (1:0)-Unentschieden auf dem heimischen Kunstrasen an der Bogenstraße zu Protokoll. Dabei hatte sein Team erst in der 88. Minute den Ausgleich kassiert. Kein Wunder, dass der Übungsleiter nicht in Jubelstürme ausbrach. Zumal der Gegentreffer von Emre Kap vielleicht auch vermeidbar gewesen war. Die SVK-Defensive wehrte einen Ball zur Seite ab, jedoch nicht entschlossen genug. So brachten die Münchinger das Leder nochmals ins Spiel, und am kurzen Pfosten stand Kap goldrichtig und ließ das Spielgerät über den Schlappen ins lange Eck rutschen. „Das war ein bisschen bitter“, so Koch.

Doch der Coach der Heimmannschaft musste auch anerkennen: „Münchingen war gut, hatte mehr Spielanteile und mehr Ballbesitz.“ Große Chancen aus dem Spiel heraus ergaben sich für den Spitzenreiter zwar nicht, bei Standards war der TSV jedoch brandgefährlich. Nur: Das erste Tor machten die Hausherren. Nach einer Balleroberung passte Stefano Nicolazzo zu Max Haut, der den Ball an Münchingens Keeper Niklas Traub vorbei ins Netz schob (5.). Im Anschluss zeigten die Gäste jedoch ihre Stärke bei ruhenden Bällen, bei zwei Ecken musste SVK-Keeper Louis Wolf sein ganzes Können zeigen. Auf der anderen Seite verpasste wiederum Nicolazzo das 2:0, sein Abschluss nach einem Pass von Pirmin Löffler geriet zu schwach (40.), sodass er in den Armen von Traub landete.

Den Ausgleich gab’s – natürlich – nach einem Eckball. Aus dem Getümmel heraus drückte in der 52. Minute Münchingens Pit Gruner den Ball über die Linie. Doch der SV Kornwestheim war keinesfalls geschockt. Nach einem Einwurf schoss der kurz zuvor eingewechselte Ömer Terzi den Ball in der 67. Minute mit seinem ersten Kontakt aufs Tor, Keeper Traub ließ prallen, Danny Schima bugsierte das Leder zum 2:1 ins Tor. Das vermeintliche 3:1 nach einem Konter wurde aufgrund einer Abseitsstellung von Terzi nicht anerkannt – eine Entscheidung, mit der Koch haderte.

Der SVK bleibt Tabellenneunter und trifft am kommenden Sonntag auf den Achten TSV Nussdorf. SV Kornwestheim: L. Wolf – Demir, Strehlow, Wingert, Abdul-Karim – Stahl (59. Altobelli), Plitzner – Mira, Schima – Nicolazzo, Haut (67. Terzi)