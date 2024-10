Fußball: Remis in Polen: Deutsche U21 beendet EM-Quali ungeschlagen

Remis in Polen: Deutsche U21 beendet EM-Quali ungeschlagen

2 Brajan Gruda spielt mit der deutschen U21 zum Abschluss der EM-Quali in Polen 3:3. Foto: Marian Zubrzycki/PAP/dpa

Die deutsche U21-Nationalmannschaft bleibt in der EM-Qualifikation auch im zehnten und letzten Spiel ungeschlagen. Für den Sieg in Polen reicht es trotz einer Zwei-Tore-Führung nicht.











Link kopiert



Lodz - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat die EM-Qualifikation ungeschlagen beendet. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo holte in Lodz beim stärksten Gruppengegner Polen ein 3:3 (3:1) und schloss die Quali mit einer starken Bilanz von acht Siegen und zwei Unentschieden in zehn Spielen ab. Das Erreichen der EM-Endrunde vom 11. bis zum 28. Juni 2025 in der Slowakei als Gruppensieger hatte bereits zuvor festgestanden.