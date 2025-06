Fußball-Relegation zur Kreisliga A: „Kulle“ hat die Mission erfüllt

1 Die obligatorische Bierdusche für den erfolgreichen „Feuerwehrmann“ Andreas „Kulle“ Kulow. Foto: Pressefoto Rudel

Der TV Zazenhausen gewinnt gegen den B-Vertreter FC Reka Stuttgart mit 5:0 und bleibt in der Kreisliga A. Ein Akteur überragt mit lupenreinem Hattrick.











Er wurde Anfang April aus der fußballerischen Rente geholt und hatte am 19. Spieltag dieser Saison sein erstes Spiel an der Seitenlinie des TV Zazenhausen. Seine Mission damals: zumindest den Fünf-Punkte-Rückstand auf den Relegationsplatz wettzumachen und so noch die Aussicht auf den Klassenverbleib in der Staffel 1 der Kreisliga A zu haben. Zweieinhalb Monate später hat er – namentlich Andreas Kulow, genannt „Kulle“ – seine Aufgabe erfüllt. Vor 500 Zuschauern auf der Anlage des TSV Münster besiegten die Zazenhausener am Sonntag den B-5-Zweiten FC Reka Stuttgart mit 5:0 und spielen damit auch in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Der Gegner, der in dieser Runde erstmals am Punktspielbetrieb teilgenommen hat, bleibt für ein weiteres Jahr in der B-Liga.