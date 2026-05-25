Viermal stand der VfL Wolfsburg bereits kurz vor einem Bundesliga-Abstieg. Viermal rettete sich der Volkswagen-Club noch. Klappt das auch heute Abend im Relegations-Rückspiel in Paderborn?
Wolfsburg - Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler hatte es schon vor dem letzten Bundesliga-Spieltag beim FC St. Pauli gesagt. Und seine Einschätzung gilt wohl auch für das zweite Relegationsspiel des VfL am heutigen Abend beim SC Paderborn (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky): "Ich glaube, dass nicht nur ein Stadion gegen uns ist. Sondern viele in Deutschland."