Fußball-Relegation: Wenn dem Trainer das Nudelholz droht

1 Wer konnte es ahnen? Hoffeld in der Relegation. Dem Trainer Grigorios Dimoulatos bleibt am Samstag somit nur der Liveticker. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Zehn Stuttgarter Teams spielen an diesem Wochenende in der Relegation, darunter überraschend der SSV Zuffenhausen und der SV Hoffeld um den Bezirksliga-Aufstieg.











Link kopiert



Unverhofft kommt oft. Eigentlich waren beide davon ausgegangen, zum jetzigen Zeitpunkt bereits in der Sommerpause zu sein. Nun gilt stattdessen: nicht Liegestuhl, sondern weiter Fußballplatz. Mit der überraschenden Qualifikation für die Aufstiegsrelegation geht die Saison für die A-Kreisligisten SSV Zuffenhausen und SV Hoffeld in die Verlängerung. Und sowohl auf der Schlotwiese als auch an der Hohen Eiche macht man aus einem keinen Hehl: Wenn die Chance schon mal da ist, will man sie auch nutzen – wie so manch anderer. Insgesamt sind es zehn Stuttgarter Männer- und Frauen-Mannschaften, für die an diesem Wochenende in der Zusatzschicht K.-o-Spiele im Kampf um den Aufstieg beziehungsweise gegen den Abstieg anstehen.