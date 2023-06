1 Die nächste Hürde ist geschafft: Der TV Echterdingen jubelt über den Einzug ins „Finale“ um den Verbandsliga-Aufstieg. Foto: /Holger Strehlow

Die Fußballer des TV Echterdingen profitieren von einem Platzverweis und gewinnen das zweite Relegationsspiel zur Verbandsliga gegen den TSV Ehningen mit 5:2. Die Aufstiegschancen sind nach dem 3:0-Sieg des 1. FC Normannia Gmünd zusätzlich gestiegen.









Er biegt quer von rechts nach innen ein, läuft an einem, an zwei, an drei, an vier und am fünften Spieler des TSV Ehningen vorbei, um dann auch noch mit einem Linksschuss dem Torhüter Mustafa Görkem das Nachsehen zu lassen – der Jubel über Michael Deutsches frühes 1:0 nach zwei Minuten war bei der Belegschaft des TV Echterdingen riesengroß.