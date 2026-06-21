Fußball-Relegation: Leidenschaftliche SpVgg Weil im Schönbuch II beißt sich durch

Die SpVgg Weil im Schönbuch II setzt sich nach 120 Minuten Hitzeschlacht mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die SF Kayh durch – und steigt in die Kreisliga A, Staffel III, auf.
Nach 120 intensiven Minuten plus anschließendem Elfmeterschießen kennt die Freude bei den Fußballern der SpVgg Weil im Schönbuch II kein Halten mehr. Eigentlich sind sie alle komplett platt. Doch für einen letzten Sprint reicht die Energie noch. Sie rennen zu ihrem Keeper Luca Wanner, um gemeinsam den Aufstieg in die Kreisliga A, Staffel III, zu feiern. Im Elfmeterschießen setzten sie sich im entscheidenden Relegationsspiel mit 5:4 gegen die SF Kayh durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.