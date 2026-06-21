Fußball-Relegation: Leidenschaftliche SpVgg Weil im Schönbuch II beißt sich durch

Die SpVgg Weil im Schönbuch II setzt sich nach 120 Minuten Hitzeschlacht mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die SF Kayh durch – und steigt in die Kreisliga A, Staffel III, auf.

Nach 120 intensiven Minuten plus anschließendem Elfmeterschießen kennt die Freude bei den Fußballern der SpVgg Weil im Schönbuch II kein Halten mehr. Eigentlich sind sie alle komplett platt. Doch für einen letzten Sprint reicht die Energie noch. Sie rennen zu ihrem Keeper Luca Wanner, um gemeinsam den Aufstieg in die Kreisliga A, Staffel III, zu feiern. Im Elfmeterschießen setzten sie sich im entscheidenden Relegationsspiel mit 5:4 gegen die SF Kayh durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Vor dem entscheidenden Elfmeter hatte Wanner selbst noch gesagt: „Mir brennt so dermaßen der Helm. Ich möchte einfach nur noch, dass es vorbei ist.“ Dann ging er ins Tor und hielt den Schuss seines Gegenübers Michael Kipper. Während von den Weilemern alle Schützen ins Schwarze getroffen haben, scheiterte auf Kayher Seite mit Tobias Hahn bereits der erste Schütze an Wanner.

„Es war einfach nur brutal“, sagte SpVgg-Spielertrainer Nico Wieland. 120 Minuten lang lieferte sein Team in der Mittagshitze bei 35 Grad eine leidenschaftliche Partie ab. „Wir haben alles reingehauen und wegverteidigt, was ging.“ Die Kayher zeigten zwar, weshalb sie leicht favorisiert ins Rennen gingen, und übernahmen meist das Spielgeschehen. Phasenweise lief der Ball richtig gut durch ihre Reihen. Auch die Kombinationen sahen gut aus. Doch es fehlte an zündenden Ideen – oder die letzte Aktion wurde nicht sauber genug zu Ende gespielt. „Wir haben zu wenig aus unserer Überlegenheit gemacht“, analysierte SF-Spielertrainer Arne Bauer. „Es tut einfach nur weh, dass wir uns nicht für diese geile Saison und auch dieses Spiel belohnen konnten.“

Weils Keeper Luca Wanner hält den entscheidenden Elfmeter zum Endstand von 4:5 im Elfmeterschießen. Foto: Eibner/Carsten Schwering

Dabei brachte Sebastian Löffler die Weilemer gleich mit der ersten Chance nach einem Freistoß mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Sportfreunde ließ nicht lange auf sich warten. Massimo Maier unterschätzte einen langen Ball. Marcel Däuble war frei durch und konnte zum Ausgleich einschieben. Dieses Tempo konnten die Spieler jedoch nicht durchhalten. Während die 400 Zuschauer jeden Schattenplatz rund um den Sportplatz einnahmen, blieben den Kickern nur die Trinkpausen. Die waren im Gegensatz zu vielen Spielen bei der Weltmeisterschaft auch bitter nötig – und wurden nicht als zusätzliche Werbepause genutzt.

Da spielte der Sportvereinigung auch in die Karten, dass sie einige Spieler von der ersten Mannschaft dabeihatten, und über einen 22-Mann-Kader verfügten. „Wir konnten die besten elf auf den Platz schicken“, meinte Wieland. Dazu konnten sie frische Kräfte bringen. Dennoch hatten die Kayher in den zweiten 45 Minuten die besseren Gelegenheiten. Direkt nach Wiederanpfiff vereitelten Keeper Wanner und Raphael Löffler mit vereinten Kräften gegen Dennis Lutscher. Raphael Widmaier setzte sich stark auf dem linken Flügel durch. Doch in der Mitte schlug Marcel Däuble über den Ball. Fünf Minuten vor Schluss hatte Däuble erneut die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Doch auf dem harten und trockenen Platz versprang der Ball unglücklich, als er auf dem Weg zum Tor war.

In der Verlängerung war beiden Teams dann deutlich anzusehen, dass die Tanks leer sind. Die eingewechselten Tobias Hahn und Robin Vetter versuchten immer wieder, das Tempo auf Kayher Seite zu erhöhen. Doch es fehlte die Präzision. „Ich kann keinem Spieler einen Vorwurf machen“, betonte Bauer. Jeder hätte alles auf dem Platz gelassen.

Dennoch musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. „Ein solches Ende haben wir nach dieser Saison einfach nicht verdient“, betonte der Spielertrainer nach seiner letzten Partie. Dass es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat, hätten sie sich jedoch selbst zuzuschreiben. „Wir haben es nicht in diesem Spiel aus der Hand gegeben, sondern im letzten Rundenspiel in Nufringen.“

Auf der anderen Seite setzte der große Erfolg wieder neue Kräfte frei. „Jetzt wird gefeiert“, betonte Wieland. „Ich glaube, ein paar von uns müssen sich am Montag freinehmen.“

SF Kayh Klippel, Roll (60. N. Reeg), Bauer (90. Löhmann), Egeler, Däuble (110. Lutz), Reutter (71. R. Vetter), M. Vetter, Lutscher, Widmaier, Maurer, J. Reeg (53. Hahn).

SpVgg Weil im Schönbuch II Wanner, Seel (34. Bubeck), Barth (46. Wieland), Weiss (82. Kalmbach), Maier, De Melo, Kanji, Dettinger, Eppinger (82. Baumbach), S. Löffler (72. J. Löffler), R. Löffler.

Tore 0:1 (4.) S. Löffler, 1:1 (8.) Däuble.

Zuschauer 400.