Fußball Relegation Kreisliga: SpVgg Weil im Schönbuch II hat den längeren Atem

Der SV Magstadt steigt nach einer Saison aus der Fußball-Kreisliga A III, ab, weil die SpVgg Weil im Schönbuch II im Relegationsspiel beim 3:2-Sieg das bessere Ende für sich Atem hat.

Die SpVgg Weil im Schönbuch II, Tabellenvierter der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen, hat gegen den SV Magstadt, Drittletzter der Kreisliga A, Staffel III, durch ein 3:2 nach Verlängerung das Ticket für die zweite Relegationsrunde gebucht. Am kommenden Samstag um 14 Uhr in Unterjettingen geht es gegen die SF Kayh. Die Magstädter steigen hingegen in die B-Liga ab. „Wir haben verdient gewonnen, weil wir die bessere Spielanlage hatten“, fand SpVgg-Trainer Nico Weckerle.

Mit einer Mischung aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft traten die Grün-Weißen in Deckenpfronn an und kamen gut in die Partie. Trotzdem lagen sie hinten, da David Juric (20.) einen Foulelfmeter zur SVM-Führung verwandelte. Doch die Weil im Schönbucher Reserve ließ sich nicht lumpen. Christoph Dettinger, Majd Kanji und Daniel Eppinger hatten Chancen zum Ausgleich. Welcher Dettinger (37.) schließlich gelang, nachdem Sebastian Löffler in die Mitte gepasst hatte.

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Erneut brachte Steven Flaig (74.) den SVM in Front. Majd Kanji ließ die SpVgg II zwei Minuten später aber ein weiteres Mal jubeln. Tiago Felipe Soares De Melo hatte sich auf der rechten Seite durchgedribbelt und „butterweich“ (Weckerle) nach innen geflankt, wo Kanji, der kleinste Spieler im Weilemer Kader, ein für ihn sehr seltenes Kopfballtor erzielte.

In der Verlängerung waren die Weil im Schönbucher am Drücker, während bei Magstadt merklich die Kräfte nachließen. Nach einem Steckpass legte Maximilian Baumbach für Dettinger auf, dem das viel umjubelte 3:2 (110.) gelang.

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Als der Abpfiff ertönte, war die Freude groß. Weckerle: „Das war ein Riesenerlebnis für die Jungs, die das aufsaugen und genießen sollen.“ Nun muss sein Team noch den letzten Schritt gehen. „Das ist mein Wunschlos“, meint Weckerle zu den SF Kayh, die früher selbst schon trainiert hat.

SpVgg Weil im Schönbuch II Wanner, Kirr, S. Löffler (65. J. Löffler), Weiss, Maier, De Melo (111. Splittgerber), Pascuale (27. R. Löffler), Kanji, Dettinger, Eppinger (81. Baumbach), Seel (84. Strähle).

SV Magstadt Dottorelli, Hönlinger, Kuczora, Flaig, Juric, Sahin, Schäfer, Popko (78. Lauster), Damrath, Savkovic, Gerzic (55. Beret/118. Leuthold).

Tore 0:1 (20./Foulelfmeter) Juric, 1:1 (37.) Dettinger, 1:2 (74.) Flaig, 2:2 (76.) Kanji, 3:2 (110.) Dettinger.

Besonderes Vorkommnis Gelb-Rote Karte Flaig (115./SVM).

Zuschauer 350.