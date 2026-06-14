Fußball Relegation Kreisliga: SpVgg Weil im Schönbuch II hat den längeren Atem

Der SV Magstadt steigt nach einer Saison aus der Fußball-Kreisliga A III, ab, weil die SpVgg Weil im Schönbuch II im Relegationsspiel beim 3:2-Sieg das bessere Ende für sich Atem hat.
Die SpVgg Weil im Schönbuch II, Tabellenvierter der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen, hat gegen den SV Magstadt, Drittletzter der Kreisliga A, Staffel III, durch ein 3:2 nach Verlängerung das Ticket für die zweite Relegationsrunde gebucht. Am kommenden Samstag um 14 Uhr in Unterjettingen geht es gegen die SF Kayh. Die Magstädter steigen hingegen in die B-Liga ab. „Wir haben verdient gewonnen, weil wir die bessere Spielanlage hatten“, fand SpVgg-Trainer Nico Weckerle.