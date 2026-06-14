Fußball Relegation Kreisliga A: Die SF Kayh schütteln sich den Frust aus den Trikots

In Nufringen verspielten die SF Kayh im letzten Match der Ligaphase die Meisterschaft. Am selben Ort wahrten sie nun ihre Chancen auf den Aufstieg in die Kreisliga A, Staffel III.

Nachdem die SF Kayh am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen die sicher geglaubte Meisterschaft in Nufringen verspielt hatten, galt es, am selben Ort schnell den Frust aus den Trikots zu schütteln. Dies gelang gegen den Vizemeister der Staffel VII, KSC Sindelfingen, in der Relegation zur Kreisliga A, Staffel III, mit einem 2:1-Sieg durch ein Tor in der Nachspielzeit.

Die Kayher erwischten den besseren Start, indem sie versuchten, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Nach einem Pass in den Lauf von Tobias Hahn (6.) rettete KSC-Keeper Arben Danuza im Herauslaufen. Als Hahn für Niclas Reeg (15.) auflegte, traf dieser den Ball nicht richtig. Die Sindelfinger wurden danach von Minute zu Minute mutiger und konnten auch Chancen verbuchen. Berkan Misket (18.) zielte jedoch zu zentral auf Michael Klippel, der im Kayher Tor dem Vaterfreuden entgegen sehenden Marc Müller vertrat. Sechs Zeigerumdrehungen später wurde nach einem Freistoß per Kopf geklärt, der Ball fiel vor die Füße von Misket, der jedoch knapp links am Tor vorbeischoss.

Kurz vor der Pause unterlief dem KSC Sindelfingen ein verhängnisvoller Fauxpas. Nach einem eigenen Einwurf wurde der Ball viel zu leichtfertig vertändelt, Marcel Däuble (38.) ging dazwischen und nahm das Geschenk dankend an. Doch von diesem Schock erholte sich der KSC schnell. Ekrem Sarikaya, mit 19 Toren treffsicherster Spieler der Roten, passte nach innen, wo am langen Pfosten Misket lauerte und zum 1:1 einschob.

Freudige Gesichter bei der SF Kayh: der erste Schritt zum Aufstieg in die Kreisliga A ist getan. Foto: Eibner-Pressefoto

Die Uhren waren damit wieder auf Null gestellt, nach der Pause plätscherte die Partie lange Zeit ohne nennenswerte Höhepunkte vor sich hin. Beide Mannschaften mussten den hohen Temperaturen Tribut zollen. Manches wirkte zu behäbig – oder der letzte Pass war zu ungenau. Nicht so nach 67 Minuten, als Raphael Widmaier auf den frei stehenden Hahn spielte, dieser allein vor Danuza zu überhastet abschloss. Anstatt den Torwart zu umspielen, wählte er den schnellen Abschluss. Chris Maurers Hereingabe (74.) verpasste Däuble knapp.

Die Partie schleppte sich dem Ende entgegen, viele der rund 450 Zuschauer rechneten bereits mit der Verlängerung, als doch etwas passierte. Die Sindelfingen waren zu weit aufgerückt und liefen in einen Konter. Hahn steckte zu Däuble durch, der den herauslaufenden Danuza überwand. Der Ball kullerte ins Tor zum 2:1.

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So reichte es zum knappen Sieg, gleich nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichterobmann Achim Gack (Herrenberg) lagen mehrere KSC-Spieler entkräftet auf dem Boden. Ihr Trainer Damir Kasapi nahm die Niederlage gefasst auf: „Es tut mir leid für die Jungs, beim zweiten Gegentor hat die Zuordnung gefehlt.“ Man habe es in der ersten Halbzeit nicht geschafft, sich klare Torchancen zu erspielen.

Kayhs Spielertrainer Arne Bauer fiel ein Stein vom Herzen, schließlich wurde das Trauma von Nufringen schon eine Woche später besiegt. „Es war ein zerfahrenes Spiel, in der zweiten Halbzeit haben wir mit einer besseren Struktur agiert, aber waren zu kompliziert.“ Der Lucky Punch sei deshalb verdient gewesen.

Die erste Hürde ist genommen, nun kommt es am kommenden Samstag um 14 Uhr in Unterjettingen zum entscheidenden Spiel um den Aufstieg. Dann wird sich zeigen, ob die Kayher dem Meister SG Gäufelden, der in voller Mannschaftsstärke in Nufringen anwesend war, in die Kreisliga A folgen.

KSC Sindelfingen Danuza, Ertürk, Ates (68. Ibishi), Karazehir, Aktag (79. F. Sarikaya), Misket, Fiedler, Scardia, Ogunlade, E. Sarikaya, H. Tunc.

SF Kayh Klippel, Roll, Bauer, T. Hahn (90.+6 Schwaiger), J. Egeler, Däuble, Reutter (63. Widmaier), Löhmann, N. Reeg (79. J. Reeg), D. Lutscher, Maurer.

Tore 0:1 (38.) Däuble, 1:1 (42.) Misket, 1:2 (90.+1) Däuble.

Zuschauer 450.