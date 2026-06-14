Fußball Relegation Kreisliga A: Die SF Kayh schütteln sich den Frust aus den Trikots

In Nufringen verspielten die SF Kayh im letzten Match der Ligaphase die Meisterschaft. Am selben Ort wahrten sie nun ihre Chancen auf den Aufstieg in die Kreisliga A, Staffel III.
Nachdem die SF Kayh am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen die sicher geglaubte Meisterschaft in Nufringen verspielt hatten, galt es, am selben Ort schnell den Frust aus den Trikots zu schütteln. Dies gelang gegen den Vizemeister der Staffel VII, KSC Sindelfingen, in der Relegation zur Kreisliga A, Staffel III, mit einem 2:1-Sieg durch ein Tor in der Nachspielzeit.