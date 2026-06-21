Fußball-Relegation Enz/Murr: Drita Kosova Kornwestheim ist zurück in der Bezirksliga

Der Traum wurde wahr: Mit lautem Tröten und „Bezirksliga“-Sprechchören haben die Fußballer des SC Drita Kosova Kornwestheim in Großbottwar den Aufstieg gefeiert. Das bisherige Kreisliga-A-Team besiegte im entscheidenden Relegationsspiel den Favoriten TSV Schwieberdingen dominant mit 3:2. Für die Kornwestheimer bedeutet dies die Rückkehr in die Bezirksliga nach drei Jahren in der Kreisliga A, während Schwieberdingen nach über zehn Jahren Zugehörigkeit den bitteren Abstieg verkraften muss. „Uns war klar, dass wir das schaffen können, aber nur, wenn jeder die Leistung abrufen kann, die er liefern kann. Das haben wir heute über 90 Minuten geschafft“, sagt der glückliche Spielertrainer Spetim Muzliukaj.

Drita Kosova Kornwestheim fand gut in der Partie und ging bereits nach fünf Minuten in Führung. Zunächst konnte Schwieberdingens Torhüter Steffen Weber den Schuss von Sermin Zekjiri zur Seite abwehren, die erneute Hereingabe drückte Muzliukaj dann aber zur Führung über die Linie. In der 17. Minute baute Elvis Gashi die Führung des Außenseiters dann sogar aus. Sein flacher Schuss aus 16 Metern rutschte Keeper Weber durch die Hände.

Die Partie war damit jedoch noch lange nicht entschieden. Zum einen, weil die Kornwestheimer weitere aussichtsreiche Chancen liegen ließen, zum anderen, weil sie nach der obligatorischen Trinkpause defensiv anfällig wirkten. In dieser Phase verkürzte Maximilian Graf mit einem Foulelfmeter auf 2:1 (26.). „Danach waren wir fünf Minuten wirklich verunsichert, haben uns dann aber gefangen“, sagt Muzliukaj über den offenen Schlagabtausch in den folgenden 20 Minuten bis zur Halbzeit.

Auch danach kontrollierte Kornwestheim trotz 36 Grad Hitze auf dem Naturrasen des VfR Großbottwar die Partie. Die sichtlich ausgelaugten Schwieberdinger erspielten sich keine Torchancen mehr. Erst in der 70. Minute gelang Muzliukaj nach einem Eckball mit energischem Einsatz das befreiende 3:1. Trotz weiterer Überlegenheit und einer Vielzahl von Chancen machten die Kornwestheimer den Sack nicht zu und mussten in der Nachspielzeit nach dem erneuten Anschlusstreffer von Navid Habibi nach einem Eckball zittern. „Wir hatten das Spiel aber eigentlich immer im Griff. Deshalb ist es ein verdienter Aufstieg für uns“, freut sich Muzliukaj.

Mit den bevorstehenden Bezirksliga-Derbys gegen den SV Kornwestheim und den SV Pattonville hat sich der Spielertrainer noch gar nicht beschäftigt. „Ich freue mich aber darauf. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis“, sagt er. Noch mehr freut sich der Trainer darüber, endlich den Aufstieg geschafft zu haben. „Wir mussten viel leiden, haben uns vergangene Woche durch die Verlängerung geboxt. Jetzt haben wir es endlich geschafft“, sagt der ehemalige Spieler des SGV Freiberg.

Die Qualität für die Bezirksliga hat Drita Kosova Kornwestheim zweifellos im Kader. Mittelfeldstratege David Müller spielte bereits in der 3. Liga für den VfB Stuttgart und in der vergangenen Saison noch für die TSG Backnang in der Oberliga. Muzliukaj selbst spielte mehrere Jahre in der Regionalliga. „Wir haben geile Kicker, es wäre einfach schade gewesen, wenn wir jetzt noch ein Jahr in der Kreisliga A rumgegurkt wären“, sagt Muzliukaj.