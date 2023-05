1 Die Innenverteidiger Marc Stein (li.) und Matej Maglica (re.) stehen dem VfB II nicht mehr zur Verfügung – welche Neuzugänge kompensieren die Abgänge? Foto: Baumann/Alexander Keppler

Stuttgart - Am Sonntag legten die Regionalligafußballer des VfB Stuttgart II mit der Vorbereitung auf das erste Punktspiel 2022 am 12. Februar (14 Uhr/Platz 1) gegen den FSV Mainz 05 II los. Nicht mehr dabei waren beim Trainingsauftakt Marc Stein (als Sportlicher Leiter zu den Stuttgarter Kickers) und Matej Maglica (ausgeliehen an den FC St. Gallen). Wie die Abgänge der beiden Innenverteidiger kompensiert werden? „Wir befinden uns in guten Gesprächen mit möglichen Kandidaten“, sagt Thomas Krücken, der Direktor Nachwuchsleistungszentrum (NLZ).