1 Rechtsverteidiger Mattis Hoppe traf in Koblenz mit einem Distanzschuss zur 2:0-Führung des VfB II. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Max Vogel

Der VfB Stuttgart II bleibt in der Fußball-Regionalliga auf Tuchfühlung zur Spitze: Durch das 3:1 bei der TuS Koblenz festigt die U21 der Weiß-Roten ihren dritten Platz.











Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II hat die Pflichtaufgabe beim Schlusslicht ohne Glanz, aber doch problemlos gemeistert und bei der TuS Koblenz mit 3:1 (2:0) gewonnen. Damit festigte die Elf von Trainer Markus Fiedler Platz drei und verkürzte vorerst den Rückstand auf die auf Platz abgerutschten Stuttgarter Kickers auf zwei Punkte. „Wir wollten von Beginn an hellwach sein, das ist uns gut gelungen mit dem frühen Tor. Das war so etwas wie der Dosenöffner und wir haben dann auch noch mit dem 2:0 nachlegen können. Wir haben das Spiel dann kontrolliert und dominiert“, sagte Fiedler, „nach dem 3:0 hat sich etwas der Schlendrian eingeschlichen, aber wir sind froh über drei Auswärtspunkte. Jetzt wollen wir die Englische Woche am Samstag mit einem Dreier abschließen.“