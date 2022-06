16 Locker Aufgalopp beim ersten Training des VfB Stuttgart II. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Vor vier Wochen hatte der VfB Stuttgart II die Saison 2021/22 der Fußball-Regionalliga auf Platz elf abgeschlossen. Nun versammelte Trainer Frank Fahrenhorst seine Mannschaft zum ersten Training mit Blick auf die am 5. August beginnende neue Saison. „Das war ein lockerer Aufgalopp in kleiner Gruppe, um sich wieder an den Ball zu gewöhnen. In den kommenden beiden Tagen steht die Leistungsdiagnostik an, sodass wir den Ist-Zustand der Mannschaft kennen. Wir sind noch dabei, uns kennenzulernen und uns als Gruppe zu finden“, sagte Trainer Frank Fahrenhorst, der zwischen dem 4. und 10. Juli noch einmal eine Trainingspause einlegen wird. Danach beginnt die zweite Phase.

Drei Neue dabei

Neben den Neuzugängen Filimon Gerezgiher (FSV 08 Bietigheim-Bissingen/Offensive), Patrick Kapp (Viktoria Berlin/Defensiv-Allrounder) und Jannis Boziaris (FC Astoria Walldorf U19/offensiver Mittelfeldspieler) waren auch die Spieler dabei, die in der vergangenen Saison noch in der eigenen U19 spielten. Kilian Scharner, Marvin Schuster, Babis Drakas, Raul Paula und Lukas Sonnenwald rückten genauso in die Regionalliga-Mannschaft auf wie U-19-Kapitän Lukas Laupheimer.

Nur zum Fototermin mit dabei war Neuzugang Jonas Weik (FC Astoria Walldorf/linke Außenbahn), der nach einer Corona-Infektion in der kommenden Woche ins Training einsteigen wird. Kevin Grimm, Jordan Meyer und Jakov Suver arbeiten nach ihren Verletzungen weiterhin genauso individuell an der Rückkehr ins Mannschaftstraining wie Rilind Hetemi (Herzmuskelentzündung). Innenverteidiger Anrie Chase – der fünfte externe Neuzugang – befindet sich derzeit mit der japanischen U-21-Nationalmannschaft bei der U-23-Asienmeisterschaft in Usbekistan und hat dort das Viertelfinale erreicht.

18. Juni gegen Schalke II

Das erste Testspiel steigt am 18. Juni um 13 Uhr in Ginsheim bei Mainz gegen den FC Schalke 04 II. Weiter geht es mit den Vorbereitungspartien am 24. Juni in Meßkirch gegen den FC Augsburg II und am 2. Juli bei den SF Dorfmerkingen.

