Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart hat zum Saisonfinale der Regionalliga Südwest den 1. FSV Mainz 05 am Bruchweg mit 1:0 bezwungen – und damit Coach Frank Fahrenhorst in seinem letzten Spiel auf der Trainerbank der Schwaben einen Sieg beschert.

Lange Zeit sah es so aus, als ob sich Mainz – vor der Partie Tabellen-9. – und der Tabellen-8. aus Stuttgart die Punkte teilen, doch dann schlug U19-Angreifer Elisio Widmann zu. In seinem ersten Regionalliga-Spiel sorgte er in der 78. Minute für den Goldenen Treffer. Zittern musste das Team von Frank Fahrenhorst allerdings noch bis zum Schluss: In der 90. Minute bekam Mainz einen Foulelfmeter zugesprochen, doch VfB-Keeper Sebastian Hornung war zur Stelle und hielt den Ball.

Neue Regionalligasaison startet am 5./6. August

Mit dem Sieg kletterten die Schwaben auf den siebten Tabellenplatz – zumindest bis zum Samstag, wenn der bisherige Tabellen-7. Offenbach auf das abgeschlagene Schlusslicht Eintracht Trier trifft.

Die neue Regionalligasaison startet am 5./6. August, das erste Training unter dem neuen Coach Markus Fiedler findet am 25. Juni statt.

Aufstellungen

Mainz 05 II Manthe - Kraft, Trapp (80. Bulic), Hartmann, Petö - Wilhelm (80. Sabani), Rupil, Derstroff (67. Jung), Mizuta (73. Brandstetter), Richter (80. Roos Trujillo)- Schmidt

VfB II Scharner (46. Hornung) – Schuster, Nothnagel, Reichardt – Drakas (80. Hetemi), Laupheimer, Bazzoli, Wolf (80. Torres), Hoppe – Paula (87. Farnerud), Sonnenwald (46. Widmann)