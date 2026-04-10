Hilal el Helwe wechselte im Sommer vom SGV Freiberg zum FC Homburg. Nach einer schweren Verletzung und sieben Monaten Pause trifft er am Samstag auf den alten Club.
Es war ein spontaner Besuch, der Hilal El Helwe am Ostermontag an seine alte Wirkungsstätte geführt hat. Zusammen mit dem ebenfalls im Sommer abgewanderten Yannick Osee, schaute er sich den 2:1-Erfolg der alten Kollegen gegen die Stuttgarter Kickers an. „Ich war mit meiner Frau erst in Stuttgart, habe nur die zweite Hälfte gesehen und habe dann tatsächlich mitgefiebert“, sagt El Helwe. Mit dem Daumendrücken für den SGV Freiberg dürfte es an diesem Samstag aber vorbei sein, denn dann trifft der Stürmer mit seinem neuen Club FC Homburg auf den aktuellen Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Südwest.