Fußball Regionalliga Südwest: Unter den Augen von Kevin Kuranyi mit unbändiger Spielfreude an die Spitze

Den Präsidenten des SGV Freiberg hielt es nach dem Schlusspfiff nicht länger auf der Tribüne. Mit großen Schritten stürmte Emir Cerkéz auf den Rasen, um dann doch jäh abzustoppen. Die Mannschaft um das Trainerteam hatte gerade einen Kreis gebildet , um den souveränen 4:0 (3:0)-Erfolg gegen den TSV Schott Mainz zu feiern. Da wollte Cerkéz die Zeremonie natürlich nicht stören. Erst danach gratulierte er seinen kurzbehosten Angestellten zu ihrem Auftritt. Doch nicht nur der SGV-Boss war begeistert – auch die – leider nur – 300 Zuschauer am Wasen fühlten sich prächtig unterhalten nach dem Doppelpack von Kapitän Marco Kehl-Gomez (24./44) und den Treffern von Marius Köhl (19.) sowie Leon Petö (50.). „Es macht einfach nur Spaß zuzuschauen und wir hätten nie gedacht, dass wir die vielen Abgänge so gut kompensieren können“, sagte der Sportliche Leiter Mario Estasi.

Die Freiberger gönnten dem Gegner nur in den ersten 15 Minuten einige Spielanteile, als sie sich zu tief reinfallen ließen. Daraus kreierten die Mainzer sogar zwei Torchancen. „Ein Tor hätte uns gut getan in der Phase. Danach war für uns nichts mehr zu holen“, sagte Gäste Trainer Samuel Horozovic. Das lag vor allem an Gal Grobelnik, der drei der vier Freiberger Tore vorbereitete. In der 19. Minute schickte er im Zentrum Marius Köhl auf den Weg, der gewohnt souverän seinen vierten Saisontreffer vollendete. „Dieses Tor hat uns befreit, danach haben wir unseren Fußball gespielt“, sagt Trainer Kushtrim Lushtaku.

Kehl-Gomez viel mehr als ein Zerstörer

Danach zeigte Marco Kehl-Gomez, dass er nicht nur ein glänzender Antreiber und Zerstörer sein kann, sondern auch ein effektiver Torschütze. „KG läuft zweimal am zweiten Pfosten durch. Ich sage meinen Männern immer, hier schießt man Tore, und KG macht diese Wege “, beschreibt der Trainer den Doppelpack des Kapitäns. Zunächst verwertete Kehl-Gomez (24.) einen Lattentreffer von Matt-Brahan Zié per Kopfball zum 2:0. Kurz vor der Pause stand er erneut richtig und brachte eine abgefälschte Hereingabe von Grobelnik per Direktabnahme im Netz unter.

Und dann vollendete Leon Petö nur wenigen Minuten nach Wiederanpfiff einen langen Ball – wieder von Grobelnik - mit einem platzierten Schuss zum 4:0. Die Mainzer wirkten phasenweise überfordert vom inspirierten Auftritt und dem Tempo des Sport- und Gesangsvereins. Denn die Gastgeber hatten noch lange nicht genug und erspielten sich weitere Einschussmöglichkeiten. Unter den Augen seiner Vaters Kevin, der mit seiner Frau Gast am Wasen war, kam auch der eingewechselte Karlo Kuranyi zu einigen Möglichkeiten, einen Kopfball parierte der Mainzer Keeper Robin Balters, ein anderer Schuss ging an die Latte.

SGV ungeschlagener Tabellenführer

Erst nach rund 70 Minuten musste Freibergs Torwart Benedikt Grawe bei einem Kopfball sein Können zeigen. Es sind zwar erst drei Spieltage vorbei, doch in dieser Form dürfte die Luhstaku-Formation wieder um die Topplätze in der Liga mitwirken. Der Trainer kann den besonderen Moment einordnen: „Wir bleiben demütig, werden weiter hart arbeiten und Gas geben.“ Als ungeschlagenen Tabellenführer geht es am kommenden Samstag zu Eintracht Trier, der den SGV als Siebter vor schwierigere Aufgaben stellen dürfte, als die Mainzer.

SGV Freiberg: Grawe – Bradara, Schmidt, Laupheimer (73 Melvin Cerkéz) – Petö- (73. Adigo), Kehl-Gómez (58. Lokaj), Pietzsch (15. Hetemaj), Köhl, (58. Karlo Kurányi), Zié, Ballo – Grobelnik