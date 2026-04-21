Fußball-Regionalliga Südwest: Endet das „dunkle Tal“ für den SGV Freiberg im Topspiel gegen Großaspach?

Vor dem vorentscheidenden Spiel um den Aufstieg in die 3. Liga gegen die SG Sonnenhof Großaspach steckt der SGV Freiberg in einer Krise. Wie Trainer Lushtaku diese beenden will.

Ausgerechnet vor dem wohl wichtigsten Spiel des Jahres steckt der SGV Freiberg in einem Formtief. „Wenn du aufsteigen willst, dann musst du durch dieses dunkle Tal“, sagt der Trainer Kushtrim Lushtaku vor dem vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Südwest mit der SG Sonnenhof Großaspach. Mit zwei Niederlagen in Folge treten die Freiberger am Mittwoch (19 Uhr) in der Wir-machen-Druck-Arena an.

Deshalb lautet die Ausgangslage: Die SG Sonnenhof Großaspach führt die Tabelle mit 61 Punkten und einem Torverhältnis von +41 an. Der SGV Freiberg ist mit 58 Punkten und von +34 Treffern nach vielen Wochen an der Spitze auf Platz zwei zurückgefallen. Die Freiberger müssen also gewinnen, um mit dem aktuellen Spitzenreiter wieder gleichzuziehen. Verliert der Tabellenzweite, ist der Oberliga-Aufsteiger Großaspach auf sechs Punkte weg und steht damit kurz vor dem direkten Durchmarsch in die 3. Liga. „Ich habe Riesenvertrauen in die Mannschaft, dass wir das Spiel am Mittwoch gewinnen und wieder alles offen für die Meisterschaft ist“, sagt Freibergs Coach Lushtaku.

Zunächst liegt jedoch viel Arbeit vor ihm. Nicht im taktischen oder spielerischen Bereich, sondern in den Köpfen der Spieler. „Ich muss sie mental hinbekommen, dass sie sich nur aufs Fußballspielen konzentrieren“, sagt Lushtaku. Damit meint der Coach jedoch nicht die seit Monaten keimenden Diskussionen im Umfeld, dass die Freiberger in der kommenden Runde im Heilbronner Frankenstadion antreten werden. Sondern, dass für den Großteil des Teams der Aufstiegskampf eine völlig neue Erfahrung ist.

„Es ist bitter, dass es in der Phase, in der es um alles geht, die Jungs nicht das widerspiegeln, was sie die Saison über ausgemacht hat“, sagt Lushtaku. Sein Team habe zuletzt die Intensität und die Konzentration vermissen lassen. „Wir schalten oft ab, haben zu viele Fehlpässe drin, die dann unser Spiel killen“, sagt der Ex-Profi.

Immerhin sammelten am vergangenen Samstag gegen den TSV Steinbach Haiger zwei zuvor verletzte Stammspieler für das Gipfeltreffen Spielpraxis: Rechtsverteidiger Tino Bradara spielte von Beginn an bis zur 71. Minute auf seiner Stammposition, Offensivspieler Marius Köhl wurde für 20 Minuten eingewechselt. Dagegen fällt Außenverteidiger Ryan Adigo die restliche Saison mit einem Kreuzbandriss aus. Zudem musste Flügelspieler Julian Kudala am Samstag mit einer Fersenverletzung vorzeitig ausgewechselt werden.

Über 4000 Tickets sind für das Regionalliga-Spitzenspiel SG Sonnenhof Großaspach gegen SGV Freiberg bereits verkauft. „Erster gegen Zweiter, Flutlicht, Heimspiel – viel mehr geht nicht. Uns ist allen bewusst, welche Bedeutung diese Partie hat und wie sehr diese Begegnung aktuell polarisiert“, sagt Großaspachs Cheftrainer Pascal Reinhardt, der weiterhin auf Lukas Janes (Sprunggelenksverletzung) verzichten muss.

Lushtaku: „Wenn der Schlüssel nicht passt, dann muss man die Tür auch einfach mal einbrechen“

Freibergs Coach Lushtaku findet vor dem Duell ein bildhaftes Beispiel, wie seine Mannschaft die Blockade für das Topspiel lösen kann: „Wenn der Schlüssel nicht passt, dann muss man die Tür auch einfach mal einbrechen – fertig.“