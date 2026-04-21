Fußball-Regionalliga Südwest: Endet das „dunkle Tal“ für den SGV Freiberg im Topspiel gegen Großaspach?

Vor dem vorentscheidenden Spiel um den Aufstieg in die 3. Liga gegen die SG Sonnenhof Großaspach steckt der SGV Freiberg in einer Krise. Wie Trainer Lushtaku diese beenden will.
Ausgerechnet vor dem wohl wichtigsten Spiel des Jahres steckt der SGV Freiberg in einem Formtief. „Wenn du aufsteigen willst, dann musst du durch dieses dunkle Tal“, sagt der Trainer Kushtrim Lushtaku vor dem vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Südwest mit der SG Sonnenhof Großaspach. Mit zwei Niederlagen in Folge treten die Freiberger am Mittwoch (19 Uhr) in der Wir-machen-Druck-Arena an.