Fußball-Regionalliga: Stuttgarter Kickers und 1. Göppinger SV – wir streamen alle Auswärtsspiele live!

1 Niklas Antlitz (li.) von den Stuttgarter Kickers im Luftkampf mit Göppingens Filip Milisic – nun kommt es zu dem Duell in der Regionallilga. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Spannung steigt: An diesem Samstag starten die Stuttgarter Kickers und der 1. Göppinger SV in die neue Saison der Fußball-Regionalliga. Wir streamen alle 17 Auswärtsspiele dieser beiden württembergischen Clubs live.











Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage vor dem Regionalliga-Auftakt an diesem Samstag kaum sein: Die Stuttgarter Kickers nehmen nach dem hauchdünn verpassten Aufstieg einen neuen Anlauf für den Sprung in die dritte Liga und wollen oben mitspielen, für den Aufsteiger 1. Göppinger SV geht es einzig und allein darum, in der Liga drin zu bleiben.