So schätzt VfB-II-Trainer Markus Fiedler die Aufstiegschancen ein

1 Trainer Markus Fiedler spielt mit der U 21 des VfB Stuttgart eine starke Regionalligasaison. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Beim Spiel des VfB Stuttgart II bei Eintracht Frankfurt II treffen die zwei besten Regionalligateams nach der Winterpause aufeinander. Beide haben noch Aufstiegschancen. VfB-Trainer Markus Fiedler schätzt die Ausgangslage ein.











Markus Fiedler kann es selbst irgendwie nicht so richtig glauben: „Es ist schon sehr erstaunlich, dass sich diese Situation so noch einmal ergeben hat. Damit war zwingend wirklich nicht mehr zu rechnen“, sagt der Trainer des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II. Zwei Spieltage vor Schluss hat sein Team plötzlich wieder reelle Chancen, in die dritte Liga aufzusteigen.