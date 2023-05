1 Der künftige VfB-II-Trainer Markus Fiedler bittet am 25. Juni zum ersten Training. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Mit dem letzten Saisonspiel des VfB Stuttgart II geht die Zeit von Frank Fahrenhorst zu Ende. Der Trainingsstart unter seinem Nachfolger Markus Fiedler steht fest, einige Personalien ebenfalls.









Eine Saisonabschlussfeier hatte es beim VfB Stuttgart II schon in der Woche vor dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Regionalliga beim 1. FSV Mainz 05 II gegeben. Nach dem 1:0-Sieg am Freitagabend ging es für die allermeisten direkt in den Urlaub. Auch für den scheidenden Trainer Frank Fahrenhorst. „Es waren drei tolle, herausfordernde und lehrreiche Jahre. Es gab gute und schwierige Momente“, sagte der 45-Jährige beim Blick in den Rückspiegel und bestätigte den Inhalt der in der vergangenen Woche veröffentlichten Pressemitteilung des Vereins: „In mir war der Wunsch gereift, mich zu verändern.“ Daran änderte auch der ursprünglich noch bis 2024 laufende Vertrag nichts.