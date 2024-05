Der VfB Stuttgart II kann an diesem Samstag in die dritte Liga aufsteigen. Eine große Chance für den ganzen Club. So denkt Trainer Sebastian Hoeneß über die Situation.

Der Weg der Zweitvertretung der Weiß-Roten ist noch nicht zu Ende. Ein Sieg am Mittag gegen die TSG Hoffenheim II wahrt die Chance auf den Aufstieg. Gewinnt Konkurrent Stuttgarter Kickers im Parallelspiel in Homburg nicht, darf sich der VfB Stuttgart II Drittligist nennen. Alles Wissenswerte zum Showdown mit den Blauen lesen Sie hier.

Für den VfB II eine historische Chance, die letzte Drittligaphase liegt lange zurück. Dabei sah es lange Zeit nicht so aus, als böte sich die Chance überhaupt. Auch clubintern wurde das Ziel Aufstieg lange Zeit nicht einmal formuliert. „Es ist immer schwierig, für so eine junge Mannschaft, wohlgemerkt, früh in einer Saison von großen Zielen zu sprechen. Es war genau richtig, das nicht zu tun“, findet Profitrainer Sebastian Hoeneß, der allerdings auch weiß: „Es liegt jetzt ganz konkret da.“ Zugreifen, lautet die Devise.

„In der zweiten Mannschaft geht es in erster Linie um Spielerentwicklung. Erst in zweiter Linie geht es um mannschaftliche Ziele, die man erreichen möchte. Und ich finde, das haben sie wunderbar hinbekommen“, geht Hoeneß ins Detail. „Am Ende sind wir aber alle auch Sportler – und wenn das Ziel dann wirklich zu greifen ist, dann wollen sie es auch erreichen. Wir drücken alle die Daumen.“

Der Trainer geht sogar noch weiter. Bis kurz vor Anpfiff der eigenen Partie gegen Mönchengladbach (15.30 Uhr) will er den Stream aus dem Kreuzeichestadion, wo ab 14 Uhr der VfB II gegen die TSG II spielt, in seiner Trainerkabine verfolgen, hat sich diese extra dafür technisch ausstatten lassen. „Bis zu unserem Spiel werde ich versuchen, so viel wie möglich zu sehen“, so Hoeneß. Der mögliche Jubel über einen Aufstieg muss allerdings warten – schließlich gilt es auch noch mit seiner Mannschaft zuerst Ziele zu erreichen.