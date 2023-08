17 Das Homburger Waldstadion zählt zu den größten der Staffel. Wir stellen alle Spielstätten der Kickers-Gegner in unserer Bildergalerie vor. Foto: imago/Fussball-News Saarland/Fabian Kleer

Am Freitagabend starten die Stuttgarter Kickers im Stadion am Bieberer Berg bei den Kickers Offenbach in die Regionalligasaison. Wir stellen das OFC-Stadion und die anderen Spielorte vor und zeigen, warum der SVK-Auftakt hessisch wird.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am 12. Mai 2018 haben die Stuttgarter Kickers zum bislang letzten Mal eine Partie in der Regionalliga Südwest bestritten. Das wird an diesem Freitag (20 Uhr) überholt sein, denn der Aufsteiger ist Teil des Eröffnungsspiels – und das nicht irgendwo gegen irgendwen, sondern im Stadion am Bieberer Berg gegen die Kickers Offenbach, die wie die Degerlocher eine Bundesliga-Vergangenheit haben.