Foto: imago images/Avanti/Avanti/Ralf Poller via www.imago-images.de/IMAGO / Jan Huebner

Bereits am vorletzten Spieltag sind in der Fußball-Regionalliga die letzten beiden Entscheidungen gefallen. Die SG Sonnenhof Großaspach muss in die Oberliga, die SV Elversberg mit Ex-Kickers-Coach Horst Steffen freut sich auf die dritte Liga.