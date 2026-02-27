Fußball-Regionalliga: Die TSG Balingen war für den SGV Freiberg zuletzt ein zäher Gegner

Der SGV Freiberg will mit Sieg an Regionalliga-Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach dranbleiben.
Begeistert war Kushtrim Lushtaku nicht über die unfreiwillige, längere Pause, nachdem der Re-Start des SGV Freiberg in der Regionalliga Südwest am vergangenen Samstag gegen Eintracht Trier abgesagt werden musste. Zum einen wurden die Freiberger durch die SG Sonnenhof Großaspach nach deren Sieg gegen den SC Freiburg II als Tabellenführer vorübergehend abgelöst. Zum anderen war sein Team heiß und bereit für das Spiel.