Fußball-Regionalliga der Frauen: VfL Herrenberg startet mit Niederlage

Der VfL Herrenberg startet mit einer Niederlage beim Mitaufsteiger SpVgg Greuther Fürth in die Regionalliga-Saison. Dabei ist dem Trainer vor allem eine Sache aufgefallen.
Die Fußballerinnen des VfL Herrenberg sind mit einer 1:2-Niederlage bei Mitaufsteiger SpVgg Greuther Fürth in die Regionalliga-Saison gestartet. „Nach den jüngsten beiden Auftritten wissen wir nun, woran wir in den kommenden Wochen noch arbeiten müssen“, sagte der Trainer Steven Riechers. Denn sowohl in der Playoff-Runde des DFB-Pokals als auch beim Liga-Auftakt haben die Gegner eine weitaus höhere Intensität auf den Platz gebracht als die Herrenbergerinnen.