Wegen Rassismus-Vorwürfen ist Benfica-Profi Gianluca Prestianni für das Champions-League-Rückspiel bei Real Madrid gesperrt worden. Die UEFA entschied nun über den Einspruch seines Clubs.
Nyon - Wenige Stunden vor dem Champions-League-Rückspiel bei Real Madrid hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) einen Einspruch von Benfica Lissabon gegen die vorläufige Sperre des Fußball-Profis Gianluca Prestianni zurückgewiesen. Der 20 Jahre alte Argentinier darf deshalb bei dem Playoff-Rückspiel heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) in Madrid nicht spielen.