Am Samstag spielt Deutschland im zweiten EM-Spiel gegen Portugal . Die Fußballexperten Philipp Maisel und Daniel Yebio beantworten in unserem EM-Quiz in der vierten Folge Fragen zur portugiesischen Nationalmannschaft vor der Kamera.

Stuttgart - Am Samstag findet das zweite Gruppenspiel der DFB-Elf in der Münchener Allianz-Arena statt, der zweite Gegner der Nationalmannschaft ist Portugal, der Europameister aus dem Jahr 2016. Unsere beiden Fußballexperten Philipp Maisel und Daniel Yebio beantworten in unserem großen EM-Quiz Fragen zur Europameisterschaft. In Folge vier dreht sich alles um die Portugiesische Nationalmannschaft.

Welcher Spieler schoss im EM-Finale 2016 das entscheidende Tor für Portugal? Und war Cristiano Ronaldo wirklich der beste Torschütze der EM-Qualifikation? Unsere Quizkandidaten werden in Folge vier speziell auf ihr Wissen über die Portugiesen geprüft.

Deutschland verliert Auftaktspiel

Im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich verlor die Deutsche Elf mit 1:0 und belegt aktuell den dritten Platz in der Gruppe F. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die ersten beiden Teams automatisch für das Achtelfinale.