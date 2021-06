Am Freitag startet die „UEFA Euro 2020“, corona-bedingt mit einem Jahr Verspätung. Die Fußballexperten Philipp Maisel und Daniel Yebio beantworten in unserem EM-Quiz in der zweiten Folge Fragen zur Deutschen Nationalmannschaft vor der Kamera.

Stuttgart - Am 11. Juni 2021 startet die Fußball-Europameisterschaft. Unsere beiden Fußballexperten Philipp Maisel und Daniel Yebio beantworten in unserem großen EM-Quiz Fragen zur Europameisterschaft. In Folge zwei dreht sich alles um die Deutsche Nationalmannschaft.

Sehen Sie hier: Video-Quiz zur Europameisterschaft – Folge 1

Wie viele Spieler aus dem 26er-Kader waren schon bei der EM 2016 dabei? Und wie viele Länderspiele haben alle deutschen Spieler gemeinsam auf dem Konto? Unsere Quizkandidaten werden in Folge zwei speziell auf ihr Wissen über das DFB-Team geprüft.

Europameisterschaft 2021

Die „UEFA Euro 2020“ findet unter Corona-Bedingungen statt und deshalb ist das erste Turnier, bei dem die Spiele in verschiedenen europäischen Ländern ausgetragen werden. Das Auftaktspiel der DFB-Elf findet am 15. Juni in München statt, der erste Gegner der Nationalmannschaft ist EM-Mitfavorit Frankreich.

Schwere Gegner in der Vorrunde

Deutschland hat mit Frankreich, Portugal und Ungarn in der Gruppe F keine leichten Gegner zugelost bekommen. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die ersten beiden Teams für das Achtelfinale.