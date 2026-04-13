Fußball: Popp hofft auf weitere Trainerinnen in Männer-Bundesliga

Marie-Louise Eta steigt beim 1. FC Union zur ersten Cheftrainerin in der Bundesliga der Fußballer auf. Aus Sicht von Alexandra Popp soll dies erst der Anfang sein.
Berlin - Alexandra Popp hofft auf eine Signalwirkung durch die Berufung von Marie-Louise Eta zur Cheftrainerin beim Männer-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Dieser Schritt sei ein "ganz, ganz wichtiger für die Frauen. Man hat schon viele Jahre darüber gesprochen. Dass es jetzt endlich passiert ist, ist extrem cool. Ganz, ganz wichtig", sagte die 35 Jahre alte frühere Nationalspielerin vom VfL Wolfsburg bei Sport1. Popp hofft, "dass in den kommenden Jahren die eine oder andere noch nachzieht".