Fußball: Pokal-Kracher Bayer gegen Bayern - VfB empfängt Freiburg

5 Objekt der Begierde: der DFB-Pokal. (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Auf dem Weg ins Pokal-Endspiel müssen die Münchner im Halbfinale auswärts ran. In Leverkusen wartet eine schwere Aufgabe. Titelverteidiger Stuttgart genießt Heimrecht gegen den SC Freiburg.











Berlin - Der FC Bayern München muss auf dem Weg ins Endspiel des DFB-Pokals sein Halbfinale auswärts bestreiten. Der Fußball-Rekordpokalsieger tritt bei Bayer Leverkusen an. Im anderen Halbfinale empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg zum Baden-Württemberg-Duell. Das ergab die Auslosung durch Rodel-Olympiasieger Max Langenhan im ZDF.