Vorreiterinnen wie Marie-Louise Eta, Claudia Neumann oder Megan Rapinoe lassen sich im männerdominierten Fußball nicht stoppen - auch nicht von Hass und Häme. Welche Hürden sie überwinden müssen.
Berlin - Am Samstag wird Marie-Louise Eta (34) Bundesliga-Geschichte schreiben: Sie ist die erste Cheftrainerin eines Männerteams. Ihre Beförderung beim 1. FC Union Berlin markiert einen Meilenstein im männlich dominierten Profifußball. Die frühere Nationalspielerin reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Frauen, die Pionierarbeit leisten - ob als Trainerin, Moderatorin oder Aktivistin. Ein Überblick über zentrale Vorreiterinnen.