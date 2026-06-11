Die Rückkehr von José Mourinho zu den Königlichen ist perfekt. Der Portugiese erhält einen Dreijahresvertrag. Bekommt er die Real-Stars in den Griff?
Madrid - Wenige Minuten vor Beginn der Fußball-WM hatte Real Madrid auch noch Großes zu verkünden: Der spanische Rekordmeister Real Madrid holt Startrainer José Mourinho 13 Jahre nach dessen Abschied zurück. Wie die Königlichen mitteilten, erhält der Portugiese einen Dreijahresvertrag. Sein erstes Training werde er am 13. Juli zum Start der Saisonvorbereitung leiten, hieß es weiter.