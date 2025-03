Fußball-Oberliga: Zoric: „Die erste Hälfte geht auf mich“

1 Backnangs Kapitän Julian Geldner packt gegen Fellbachs Torben Hohloch die Grätsche aus. Foto: Günter Schmid

Gegen die punktgleiche TSG Backnang sind die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach im Heimspiel chancenlos. Fehlende Emotionalität und Aggressivität in den Zweikämpfen sowie fehlende Durchschlagskraft in der Offensive machen beim 0:4 den Unterschied.











In der 58. Minute musste Mario Marinic seinen Posten an der Trainerbank räumen – zwangsläufig. Der Ex-Meistertrainer des SV Fellbach und jetzige Übungsleiter der TSG Backnang hatte sich wiederholt lautstark über die Entscheidungen des Unparteiischen Marvin Maier aufgeregt. Er sah dafür von diesem die zweite Gelbe Karte und musste deshalb hinter die Balustrade, durfte keinen Einfluss mehr auf seine Belegschaft nehmen. Auch wenn die Reaktion Marinics, der zugab, dass die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte für ihn „sehr emotional“ war, etwas überzogen ausfiel, war sie aber symptomatisch dafür, warum die Backnanger vor 475 Zuschauern im ersten Oberliga-Spiel nach der Winterpause beim punktgleichen SV Fellbach verdient mit 4:0 siegten. Die Gäste waren von Beginn an emotional in der Partie, giftig in den Zweikämpfen und kauften der braven, jungen Heimtruppe den Schneid ab. Oder wie es Fellbachs Coach Tomislav Zoric nach der Partie ausdrückte: „Da hat eine Männer- gegen eine Jugendmannschaft gespielt.“