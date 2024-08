Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Zuversicht trotz Runderneuerung

1 Die Fußball-Mannschaft des SV Fellbach in der Oberliga-Saison 2024/2025. . Hintere Reihe von links: Matteo Binner, Luis Damasio Ribeiro, Henry Strahl, Thomas Bauer, Ibrahim Njie, Muhamad Sanyang, Oscar Moreno, Benjamin Causevic, Leon Leuze, Leonidas Tziros, Felix Dreher, Rafail Filippidis und Adao Gutzeit. Mittlere Reihe von links: Alper Arslan, Abteilungsleiterin Nicole Sdunek, Team-Manager Theo Fringelis, Betreuer Zafer Hosman, Sportdirektor Frank Weinle, Torspieltrainer Philipp Ganser, Chef-Trainer Tomislav Zoric, Co-Trainer Pascal Römpfer, Co-Trainer Niklas Metzger, Stellvertretender Abteilungsleiter Oliver Hirschmann, Physiotherapeutin Alina Haag, Sportvorstand Jugend Tim-Florian Nagel, Kassier Cüneyt Karacuha und Torben Hohloch. Vordere Reihe von links: Patrick Fossi, Luca Campanile, Yannik Egle, Silas Ihde, Bleron Berisha, Levin Härtel, Bleart Dautaj, Jamie Miller, Giuliano D’Aleo. Auf dem Bild fehlen: Niklas Weiß, Yannick Mallet, Jonas Kohler und Nathan Malonga. Foto: /privat

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach starten an diesem Samstag, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den FC Nöttingen in die neue Saison – mit einem neuen Trainer und nach großem personellen Umbruch. Den 16 Abgängen aus dem Meisterteam stehen 19 Zugänge gegenüber.











Link kopiert



Der Jubel am 1. Juni ist riesengroß gewesen. Mit dem finalen 3:0-Erfolg gegen den SSV Ehingen-Süd haben sich die Fußballer des SV Fellbach am letzten Spieltag der Saison 2023/2024 die Meisterschaft in der Verbandsliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga gesichert. Es ist bis dato der größte Erfolg in der Abteilungsgeschichte der Fellbacher Kicker.