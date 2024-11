Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Zurück in die Erfolgsspur finden

1 Im Spiel gegen die Normannia aus Gmünd gibt es ein Wiedersehen mit dem Ex-Fellbacher Fabijan Domic. Foto: /Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen an diesem Freitag, 19 Uhr, den 1. FC Normannia Gmünd.











Das letzte Heimspiel der Oberliga-Fußballer des SV Fellbach im Kalenderjahr 2024 ist zugleich auch das zweite Rückrundenspiel der Saison 2024/25. Zu Gast im Max-Graser-Stadion ist an diesem Freitagabend, 19 Uhr, der 1. FC Normannia Gmünd, mit dem die Fellbacher um ihren Trainer Tomislav Zoric noch eine kleine Rechnung offen haben. Denn die Erinnerungen an das Hinspiel sind nicht die besten. Nicht nur, dass das Endergebnis von 0:3 aus Sicht der Gäste bereits nach 22 Minuten festgestanden hatte, die Fellbacher hatten bei den Gegentoren auch kräftig mitgeholfen – und zudem in den ersten fünf Minuten zwei eigene Hochkaräter nicht in Tore ummünzen können.