Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Vor dem Spiel beim Vize – Fellbach präsentiert neues Trainerduo

1 Fellbachs Sportlicher Leiter Janni Falbo (Mitte) bei der Vertrags­unterzeichnung des neuen Fellbacher Trainerduos Kiriakos (links) und Nico Gountoulas. Foto: privat

Ein Brüderpaar folgt beim Fußball-Oberligisten auf den scheidenden Coach Tomislav Zoric. Im Liga-Alltag geht es zum aktuellen Vize.











Die U 19 des SV Fellbach hatte in der Verbandsstaffel in dieser Runde bislang einmal das Vergnügen mit dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Das torreiche Spiel endete 3:3. An der Seitenlinie gab beim FSV das Trainerduo Kiriakos und Nico Gountoulas den sportlichen Ton an. Am 22. Juni trifft der SVF-Nachwuchs erneut kurzfristig auf den FSV und das Brüderpaar. Danach könnte für den ein oder anderen im Team vom Max-Graser-Stadion die Begegnungen dauerhafter mit den beiden Gountoulas-Brüdern werden, sofern sie den Sprung in der Kader der ersten Mannschaft schaffen: Der 34-jährige Kiriakos und der zwei Jahre jüngere Nico treten nämlich die Nachfolge des zum Sommer scheidenden Trainers Tomislav Zoric an. Zoric hatte bereits vor Wochen seinen Rückzug aus beruflichen Gründen bekanntgegeben.